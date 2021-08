Fernando Alonso vindt "cadeautjes" na vertoning op Spa-Francorchamps schokkend: "Kerstman is vroeg dit jaar"

Fernando Alonso zegt dat de kerstman maar vroeg is dit jaar. De uitgedeelde halve punten voor de 'race' op Spa-Francorchamps zijn nu ook Fernando Alonso een doorn in het oog.

Eerder al uitten Sebastian Vettel, Carlos Sainz en Lewis Hamilton kritiek op de FIA voor het uitdelen van halve punten voor het rijden van maximaal drie ronden achter de safetycar op een verregende baan op Spa-Francorchamps.

Alonso had met zijn elfde positie 'zicht' op een half puntje, maar omdat er nooit is geracet is hij niet in de gelegenheid geweest om zijn punten ook daadwerkelijk te verdienen.

"Verschrikkelijke dag"

Alonso vond het een treurige bedoening, daar in Spa-Francorchamps. "Het was een verschrikkelijke dag om eerlijk te zijn, voor iedereen. Voor sommigen van hen was het wellicht al vroeg Kerstmis, want er zijn wat cadeautjes uitgedeeld aan sommige mensen want we hebben niet geracet, maar zij krijgen alsnog die positie en alsnog die punten. Dat is dus een beetje schokkend", zo citeert ESPN de legendarische 40-jarige Spaanse raceheld.

"Ik lag op de elfde plaats, een plek verwijderd van de punten, maar ik mocht nooit vechten voor die punten, maar die punten geven ze wel weg, dus dat is wel echt shockerend op een bepaalde manier, maar dat is wat het is", zo verklaart Alonso het ervaren gevoel van onrecht.