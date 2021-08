Belgische Grand Prix weet ondanks alles toch een miljoenen publiek te bereiken

Het leek gister van te voren een echt spektakelstuk te gaan worden. Alle ingrediënten voor een boeiende Belgische Grand Prix waren aanwezig. Maar uiteindelijk gooide de regen roet in het eten voor het publiek, zowel thuis op de bank als kletsnat op de tribune.

Veel Nederlanders zaten klaar voor de race waar Max Verstappen vanaf pole zou vertrekken. Volgens de cijfers van Stichting Kijkonderzoek (SKO) keken er naar de voorbeschouwing op Ziggo Sport 547.000 mensen. Allemaal met een prachtige race in het vooruitzicht.

Maar inmiddels weten we beter, de race werd geen spektakel eerder een paar rondjes glibberen. De farce wist toch een miljoenenpubliek te trekken. Volgens SKO keken er 1,13 miljoen mensen naar de Belgische Grand Prix. De uitgestelde 'race' wist zelfs nog meer kijkers aan zich te binden. Hier keken ruim 1,2 miljoen mensen naar. Het gehele miljoenen publiek kwam van een koude kermis thuis want de race werd vroegtijdig gestopt.

Het was een teleurstellende middag maar de Formule 1 op Ziggo Sport was toch een succes. De uitgestelde race was het 5e best bekeken programma van de zondag terwijl de originele het zesde programma van de dag was. Een klein succesje voor de sport op een dag die de grootste sportieve wanvertoning van het jaar zag.