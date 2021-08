Esteban Ocon spint naar de zevende tijd: "Zocht de limiet, het was er glad maar gelukkig geen schade!"

De meest recente F1-winnaar Esteban Ocon had een sterke vrijdag, waarbij hij de limieten van de auto en de baan verkende. Daarbij schoot de Fransman spinnend van de baan, dat vond hij leerzaam. Ocon komt sterk mee in de top tien vandaag en dat stemt hem positief.

Ocon kon de afgelopen weken nagenieten van zijn eerste F1-overwinning, maar het deed hem goed weer achter het stuur te zitten, vertelt hij. "Het is vandaag op alle mogelijke manieren druk en chaotisch geweest met de weersomstandigheden. Het bleef gedurende de dag veranderen, dat betekende dat we ons moesten aanpassen aan zowel vochtige als droge omstandigheden. In het begin was het vrij moeilijk omdat sommige gebieden vochtig waren terwijl sommige delen van de baan volkomen normaal waren."

Ocon spinde weliswaar, maar hij weet nu tenminste wel waar de limiet was. "Ik had een spin in FP2, maar ik pushte gewoon een beetje om de limiet te vinden en het was daar glad, maar gelukkig was er geen schade! Over het algemeen zien we er echter behoorlijk competitief uit met gelijkenissen aan ons weekend vorig jaar. Dat is goed nieuws."

Ocon sluit af met een waarheid als een koe. "De kwalificatie is morgen en dat is wanneer het er toe doet."