Charles Leclerc is in zijn Ferrari gecrashed tijdens de tweede vrije training. In Les Combes parkeerde hij zijn wagen in de bandestapel na een foutje.

𝐑𝐎𝐃𝐄 𝐕𝐋𝐀𝐆! ❌

Charles Leclerc verliest de controle in bocht 5 en eindigt met flinke schade in de grindbak 💥#ZiggoSportF1 #F1 #BelgianGP 🇧🇪 pic.twitter.com/sdSg6A0KUi — Ziggo Sport F1 (@ZiggoSportF1) August 27, 2021

Het is nog niet duidelijk of de crash gevolgen heeft voor de rest van het weekend van de Monegask.