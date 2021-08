Domper na domme pech voor Verstappen en Perez: Honda-motoren naar schroothoop

Slecht nieuws vanuit Japan voor Max Verstappen en Sergio Perez. Tot gisteravond was er nog onduidelijkheid over de toestand van de Honda-motoren van Verstappen en Perez. Inmiddels blijkt dat beide Red Bull's vanaf Spa al zijn aangewezen op hun derde krachtbron van het jaar. Verstappen reed in Hongarije al noodgedwongen met zijn derde Honda-motor, nadat zijn tweede krachtbron zwaar beschadigd raakte in Silverstone. Nu blijkt die tweede Honda-motor van Verstappen definitief klaar voor de schroothoop, meldt Honda.

Sergio Perez krijgt vanaf Spa een derde Honda-krachtbron in zijn bolide. Beide coureurs hebben nu dus definitief hun eerste twee motoren verbruikt in 2021 terwijl het seizoen nog maar net op de helft is. Perez werd in Hongarije hard uit de eerste bocht gekegeld, die Honda-motor blijkt nu dus ook onbruikbaar.

Bij de inzet van een vierde krachtbron wordt een coureur teruggeplaatst op de startgrid. De crashes hebben dus naast hoge kosten en slechte resultaten later dit seizoen dus ook nog nadelige gevolgen. Gridstraffen lijken voor zowel Verstappen als Perez dus onafwendbaar.



Teambaas Christian Horner weet dat zijn coureurs een straf vrijwel zeker niet zullen ontlopen. "Die kans is heel klein. En dat is frustrerend omdat de schade niets te maken heeft met de betrouwbaarheid van de motor, maar veroorzaakt is door ongelukken. Dat is pure pech", zei Horner in gesprek met de officiële website van de F1.

Door de crashes op Silverstone en in Hongarije staat het team van Red Bull Racing er nu het slechtste voor qua motorverbruik vergeleken bij de rest van de teams.