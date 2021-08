Samenvatting VT1 F1 GP Spa-Francorchamps: Bottas sneller dan Verstappen, Hamilton 18e

Valtteri Bottas rijdt de voorlopig snelste tijd tijdens de eerste vrije training van de Grand Prix van België op Spa-Francorchamps. Valtteri Bottas komt met zijn Mercedes echter sneller over de streep. Hij noteert de snelste tijd van de training met een 1:45.199. Max Verstappen komt 0.164 seconde tekort op de Mercedes.

De andere Mercedes komt niet verder dan de 18e tijd. Hamilton klaagt tijdens de training over een gebrek aan snelheid. Ook wordt hij in de weg gezeten door Latifi tijdens het rijden van zijn snelste tijd op het zachte snelste rubber. De top-tien is als volgt: Bottas, Verstappen, Gasly, Leclerc, Sainz, Perez, Vettel, Norris, Ocon en Alonso.

Samenvatting

Track and Air

De eerste vrije training voor de Belgische Grand Prix op Spa-Francorchamps gaat onder behoorlijk koude omstandigheden van start. Terwijl op sommige delen van de baan de zon door lijkt te breken, is er op andere delen van het circuit sprake van lichte regen. Welkom op Spa-Francorchamps. De training gaat van start bij een baantemperatuur van 12,7 graden Celsius, de luchttemperatuur is 17,3 graden Celsius.

Sainz als eerste naar buiten

Carlos Sainz begeeft zich als eerste op het glooiende asfalt door de Ardennen. Sainz komt naar buiten op de intermediates, terwijl grote delen van het circuit droog lijkt. Ook Lewis Hamilton en Sergio Perez komen er al binnen de eerste minuten achter dat zij toch beter de droog-weer banden kunnen laten monteren onder hun bolides. De temperaturen kruipen langzaam iets omhoog, de regen lijkt voorlopig weg en de baan droogt snel als de zon door breekt.

Räikkönen en Tsunoda spinnen in La Source

Als de eerste rondetijden worden genoteerd, breekt de zon definitief door. Dat neemt niet weg dat het 'groene' asfalt nog verraderlijk glad kan zijn. Kimi Raikkonen vergist zich bij het uitkomen van de La Source-hairpin. De Fin gaat te vroeg op het gas en spint in het rond op de gladde kerbstones. De meest ervaren man van het stel, wordt afgewisseld door de jonge Japanner Yuki Tsunoda. Räikkönen heeft zijn auto nog maar nét weer in de juiste richting gekeerd, als ook de AlphaTauri in het rond spint op dezelfde plek. Tsunoda blokkeert met zijn spin het uitkomen van de pitstraat.

Verstappen naar P1

Pas na 28 minuten in de training zet Max Verstappen zijn eerste voorlopige snelste tijd op de klokken. Met een 1:46:879 rijdt hij de voorlopig snelste tijd van de training. De Limburger doet dat op de harde band en is daarmee voorlopig drie tienden van een seconden sneller dan Esteban Ocon.

Voorlopige top-tien:

Met nog een half uur te gaan in deze training, is de voorlopige top-tien als volgt:

Verstappen, Sainz, Ocon, Gasly, Ricciardo, Perez, Stroll, Leclerc, Vettel, Norris.

Lewis Hamilton klaagt dat hij "ontzettend langzaam" gaat op het rechte stuk. De Brit rijdt de voorlopig dertiende tijd.

Räikkönen raakt vangrails bij inkomen pits

Kimi Raikkonen gaat te kort door de bocht bij het inrijden van de pitstraat. De Fin raakt de vangrails aan de binnenkant en beschadigt zijn linker voorband, zo meldt hij de opperhoofden aan de pitmuur van Alfa Romeo. Tegelijkertijd zien zij de 41-jarige Fin vanuit hun ooghoek al naderen richting pitbox.

Hamilton komt topsnelheid tekort

Met nog zo'n 25 minuten te gaan, staan de Red Bull's op de eerste twee plaatsen. Lewis Hamilton komt voorlopig niet verder dan de dertiende plaats. De Brit klaagt over gebrek aan snelheid op Kemmel straight. De temperaturen zijn inmiddels zo'n 2 graden opgelopen tijdens deze eerste oefensessie op het fraaie, glooiende circuit door de Belgische Ardennen nabij Stavelot, Francorchamps en Verviers. Tijdens het tweede deel van deze training voelen de heren coureurs de zachtere band aan de spreekwoordelijke tand.

Bottas kegelt Verstappen van voorlopige P1

Valtteri Bottas toont de kracht van Mercedes: De Fin rijdt een 1:45:199 op het zachte rubber. Dat is zeven tienden sneller dan de snelste tijd die Verstappen tot op heden. Verstappen reed voorlopig zijn snelste tijd op de harde band, dus het gat van zeven tienden op het lange circuit van Spa-Francorchamps is nog geen reden tot paniek voor Verstappen en Red Bull Racing. Verstappen monteert met nog zo'n tien minuten op de klok te gaan, ook het zachte rubber onder zijn wagen. Na de eerste poging om te komen tot een ultieme snelle ronde, legt Verstappen nog altijd 0,297 seconde toe op de snelste Mercedes van Valtteri Bottas.



Latifi rijdt Hamilton in de weg

Lewis Hamilton zakt ondertussen in de tijdenlijst naar de voorlopig zeventiende tijd. Het lijkt erop dat Bottas en Hamilton allebei andere afstellingen proberen om te komen tot de juiste afstelling voor de W12. Lewis Hamilton wordt vervelend in de weg gezeten door de Williams van Nicholas Latifi. De Canadees zit de Brit link in de weg tijdens het aanremmen richting de Bus Stop chicane. Hamilton reageert erop, maar kan een ultieme snelle ronde op het zacht samengestelde rubber nu wel vergeten.

Vierkante wielen

Met nog vijf minuten te gaan tijdens deze eerste aanleg in de Ardennen, verschijnen er weer druppels op de lens. Dat merkt Esteban Ocon ook aan de druppels op het vizier, zo vertelt hij zijn team. Verstappen kijkt nog altijd tegen een gat van 0.164 seconde aan achter de snelle Bottas. De Fin is zó snel dat hij pardoes de ingang van de pitstraat mist. De gevolgen zijn dit keer minder groot dan tijdens het remfoutje tijdens de Hongaarse Grand Prix. Na een ronde extra over het majestueuze circuit komt hij alsnog op de juiste plek tot stilstand bij het sterrenteam waar de Fin ook volgend jaar hoopt te rijden. Bij het aanremmen van de bochtencombinatie na het uitkomen van Blanchimont - de Bus Stop chicane dus - merkt Mick Schumacher dat het zaak is daar op het juiste moment aan te remmen. Hij blokkeert zijn wielen. Het setje rubber onder de Haas-bolide laat zich vervolgens het beste omschrijven als een setje 'vierkante wielen'.