Max Verstappen wil winnen in België: "Ik ben goed voorbereid"

In gesprek met zijn eigen website kijkt Max Verstappen uit naar de Belgische Grand Prix. Het is voor Verstappen een 'thuisrace' en dit jaar worden er dan ook veel Oranjefans verwacht op de Belgische tribunes, nadat vorig jaar de race op Spa-Francorchamps zonder publiek werd verreden.

De thuiszittende fans zagen Verstappen derde worden in 2020. Dit jaar is het doel om op de hoogste trede van het podium te komen en het Wilhelmus ook in de Belgische Ardennen te laten klinken. Dat alles terwijl er duizenden fans weer aanwezig kunnen zijn langs het glooiende circuit door de heuvels.

Verstappen: “Ik kijk er natuurlijk naar uit om weer naar Spa te gaan. Het is mijn favoriete circuit en het is echt gaaf om er te rijden met zoveel snelle bochten en hoogteverschillen. Ik kijk er ook naar uit om alle fans te zien die ons komen steunen en het zal gaaf zijn om weer zoveel oranje op de tribunes te zien, aangezien ze er vorig jaar niet bij konden zijn. Ik denk ook dat het een goede plek is om ons kampioensgevecht op te pakken. Ik ben goed voorbereid en ik heb een goed gevoel.”

Max Verstappen komt in de Belgische Ardennen aan met een achterstand van acht WK-punten ten opzichte van Lewis Hamilton. De Limburger is er dus op gebrand om dat te veranderen komend weekend.