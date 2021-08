Preview Netflix-serie "Schumacher" over Michael Schumacher

De Formule 1 heeft via het officiële Twitter-kanaal een preview gegeven van de Netflix-serie over het leven van Michael Schumacher. De F1-legende en diens indrukwekkende leven in de hoogste tak van autosport staan centraal in de documentaire die vanaf 15 september is te zien op de Amerikaanse streaminggigant. In onderstaande tweet is een eerste voorproefje van de documentaire te zien.

Bijzonder aan de documentaire is dat naast Schumachers leven op de wereldwijde circuits, nu ook zijn privéleven aan bod komt. De documentairemakers kondigden vorige maand aan nog nooit eerder vertoond videomateriaal uit de archieven te hebben gehaald. De documentaire belooft de "vele facetten van zijn gelaagde persoonlijkheid" te tonen.

Dat ook het privé-leven van de Duitser aan bod komt is bijzonder, omdat Michael Schumacher werk en privé altijd strikt gescheiden hield. De film komt ruim dertig jaar nadat 'Schumi' zijn debuut maakte in de Formule 1 op Spa-Francorchamps.

De film is gemaakt door producer Benjamin Seikel en regisseuse Vanessa Nocker. De twee werden eerder al geroemd om hun documentaire over de Duitse tennislegende Boris Becker.