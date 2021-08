Milieuactivist: "50 procent kans dat Grand Prix Zandvoort niet doorgaat"

Volgens natuuractivist Johan Vollenbroek is de kans vijftig procent dat de Nederlandse Grand Prix op Zandvoort volgende week niet doorgaat.

Vollenbroek stelt in het Algemeen Dagblad: "Ik schat het op 50 procent’’, wanneer hem wordt gevraagd naar de kans van slagen van zijn kort geding tegen het driedaagse evenement dat volgend weekend gepland staat op Zandvoort. Donderdag dient er voor de rechtbank in Haarlem een zoveelste zaak. Dit keer betreft het een kort geding over stikstof, aangespannen door Nijmegenaar Johan Vollenbroek.

Zijn natuurclub 'Mobilisation for the Environment' komt tot andere conclusies waar het gaat over de uitstoot van stikstof. Volgens de rekensommen van Vollenbroek zou er zelfs tien keer meer stikstof uitgestoten worden dan de waarden waarmee werd gerekend bij de aanvraag van de vergunning. ,,Wij laten zien dat de stikstofuitstoot toeneemt, terwijl de organisatie beweert van niet. Het wordt voor de rechter een lastige beslissing", zo citeert de krant de milieuactivist.

Eerder al kreeg van Vollenbroek het met juridische procedures over de uitstoot van stikstof het al voor elkaar om het halve land plat te leggen wat betreft bouwprojecten. Donderdag dient in Haarlem het kort geding dat Vollenbroek aanspant tegen het driedaagse evenement.

Volgens de milieuactivist is er dus vijftig procent kans dat Max Verstappen en Lewis Hamilton volgende week vrijdag hun bolides de baan opsturen in Zandvoort voor de eerste vrije trainingen in de Grand Prix van Zandvoort.