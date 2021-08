Hill hoopt dat Hamilton en Verstappen zich gedragen op 'gevaarlijk' Spa

Dat Spa-Francorchamps geen Mickey Mouse-baantje is wisten we al langer. Dat Max Verstappen en Lewis Hamilton elkaar met de ellenbogen bestrijden weten we inmiddels ook. Dit betekent dat de Belgische Grand Prix wel eens een spektakel stuk kan worden maar het is wel oppassen geblazen dat er geen ernstige ongelukken gebeuren.

Iemand die de heren coureurs waarschuwt voor de gevaren van Spa is Damon Hill. In de F1 Nation Podcast laat hij zijn licht hierover schijnen: "Het is een snel circuit net als Silverstone. Ze hebben laten zien dat ze niet bang zijn om elkaar te raken op hoge snelheid, maar Spa is een heel ander niveau van risico's nemen. Het is iets om je zorgen over te maken. Als ik Michael Masi was bij de drivers briefing zou ik zeggen, luister jongens respecteer deze plek, het is een van de snelste plekken op de kalender. We willen geen nare incidenten."

En de afgelopen jaren zijn er helaas enkel nare crashes geweest op het iconische asfalt. Iedereen herinnert zich nog wel het ongeluk waar Anthoine Hubert bij om het leven kwam in de Formule 2. En nog geen eens zo lang geleden crashte Jack Aitken hard op Spa waarbij hij meerdere botten brak.

Ook Hill is zich ervan bewust dat het een gevaarlijk circuit is en al helemaal in andere weersomstandigheden: "Natuurlijk hebben we wat nare incidenten gezien in de Formule 2 niet zolang geleden. Weet je, er is een extra risico en al helemaal als het nat is. Regenraces op Spa zijn niet voor doetjes." En een regenrace is dit weekend niet helemaal uitgesloten aangezien sommige weerstations wel een buitje verwachten.