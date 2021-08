Rechtszaak tegen vliegshow van defensie boven Zandvoort

De stichting 'Vrienden van Middenduin' heeft een kort geding aangespannen om te voorkomen dat defensie met straaljagers en helikopters over het circuit van Zandvoort vliegen voor een zogenoemde flypast. De kwestie dient volgende week woensdag bij de rechtbank in Haarlem.

Het 'samenwerkingsverband Rust bij de Kust' zou bestaan uit de genoemde stichting en 'andere critici' van het circuit. Zij stellen dat de extra geluidsoverlast die de luchtshow zou veroorzaken "op geen enkele wijze noodzakelijk" is voor de race zelf. Een deel van het naastgelegen gebied is aangewezen als stiltegebied, is hun argument.

Defensie heeft een vergunning afgegeven om tussen 14:00 en 15:15 uur op de racedag met helikopters en straaljagers een flypast te organiseren.

Op 3 september rijden Max Verstappen, Lewis Hamilton en de andere coureurs het circuit van Zandvoort op voor de eerste vrije trainingen.