Capito ziet Latifi ook in 2022 bij Williams, promotie Russell onzeker

Terwijl er een zweem van onzekerheid bestaat over de naam van George Russell's werkgever in 2022, lijkt het een zekere zaak dat zijn huidige teamgenoot Nicholas Latifi ook volgend seizoen 'gewoon' weer voor Williams rijdt.

Terwijl Russell dit jaar beter lijkt te presteren dan Latifi, vertelt de puntentabel een ander verhaal. Tijdens de Hongaarse Grand Prix wist Latifi méér punten naar Grove te rijden dan George Russell dat lukte. Jost Capito vertelt tegen Sport1 dan ook tevreden te zijn met de verrichtingen van Latifi. "Wij zijn erg blij met hem. Hij is dit jaar veel verbeterd. Hij heeft zelfs meer punten dan George."

Promotie Russell nog onzeker

Volgens veel volgers zou Russell echter klaar zijn voor een overstap naar het fabrieksteam van Mercedes, ter vervanging van Valtteri Bottas als teamgenoot van Lewis Hamilton. Capito vertelt: "Het is niet zeker of Russell echt naar Mercedes gaat." De voortdurende onzekerheid op dit punt maakt het voor het team van Williams nog niet mogelijk om ver vooruit te kijken. Gesprekken met mogelijke vervanvers van Russell zijn weinig zinvol "zolang George nog niet weg is".

Nog niet vacant F1-zitje

Capito zegt dat hij Russell het liefst zou behouden. Ondertussen worden verschillende namen in verband gebracht met het Williams-stoeltje, mocht dat dus vrijkomen als Russell naar Mercedes zou vertrekken. Zo zou Nico Hülkenberg kans maken. Ook wordt de naam van de Chinese Guanyu Zhou genoemd als kanshebber op het nog niet vacante stoeltje. Jost Capito wil er nog niet teveel over kwijt: "Toen ik zei dat ik met iedereen heb gesproken die geen contract heeft maar er wel één zou willen, hoefde ik geen namen te noemen.

WK-stand

De baas van Williams weet dat het niet voortdurend kansen regent in de Formule 1. Tijdens de Hongaarse Grand Prix profiteerde het team van de kansen die zich voordeden na de startcrash. Latifi en Russell profiteerden van de afwezigheid van veel auto's die in de basis sneller zijn. Zo wist het team voor het eerst in twee jaar punten te scoren. Williams staat nu achtste in de voorlopige WK-stand voor constructeurs, met een totaal van tien punten.

"Tien punten is niet enorm. Het is nog niet voorbij; dit soort races kan weer komen, en dan is er de kans voor Haas en Alfa Romeo om een ​​resultaat als dit te behalen. We kunnen dus geen stap terug doen en ons minder concentreren."

Het is nog niet voorbij..

Op F1.com vertelt de Williams-teambaas: “Als er weer een kans is om punten te pakken, moeten we perfect zijn en ervoor zorgen dat we de punten pakken. Dat is ook de focus van Alfa Romeo en Haas. We zijn niet veilig om achtste te worden, want we hebben nog de helft van het kampioenschap voor de boeg."