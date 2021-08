Zandvoort gaat bezoekers stoeltjes toewijzen op tribunes

Bij de Grand Prix van Zandvoort krijgen bezoekers hun stoeltje op de tribunes toegewezen. Dat stelt de organisatie van de F1-race. "Wij zien het als onze plicht dat het evenement ordentelijk verloopt", aldus een woordvoerder tegen persbureau ANP.

Afgelopen vrijdag waarschuwde minister Hugo De Jonge dat voetbalfans wel op hun stoeltje moeten blijven zitten tijdens een voetbalwedstrijd, maar afgelopen weekend bleek dat in de praktijk geen haalbare kaart.

Tijdens het NPO Radio 1-programma Spraakmakers werd vanochtend de stelling besproken: "De minister moet ingrijpen om te zorgen dat de coronamaatregelen in voetbalstadions wél worden nageleefd". Volgens het NPO Radio 1-programma waren 64% van de stemmende luisteraars het met die stelling eens.

Stoeltje toewijzen

De Grand Prix van Zandvoort is (net als een voetbalwedstrijd) een zogenoemd 'geplaceerd evenement'. Dat houdt in dat bezoekers met hun ticket een stoeltje krijgen. De organisatie van de Grand Prix laat nu weten dat niemand zonder een bewijs van vaccinatie of een negatieve coronatest wordt toegelaten. Ook zullen bezoekers een stoeltje worden toegewezen op de tribunes. Suppoosten zullen erop toezien dat de juiste stoeltjes worden gebruikt.

Op terrein geen sprake van anderhalvemeter-regel

Tegen nu.nl zegt een woordvoerder van de Dutch Grand Prix: "Buiten de poort hanteren we de RIVM-richtlijnen, maar op het terrein is geen sprake meer van de anderhalvemeter-regel. We zorgen voor spreiding op de tribunes en wijzen erop gebruik te maken van de tribuneplaatsen die iedereen toegewezen heeft gekregen. Er zijn geen televisieschermen in de hospitality-ruimtes, waar mensen kunnen samendrommen. Wie naar racende auto's wil kijken, moet naar buiten en plaatsnemen op de tribune. We hebben ook extra mensen in dienst genomen die de bezoekers wijzen op de regels en aanwijzingen geven. Er treden ook geen artiesten op", zo citeert nu.nl een woordvoerder.

CoronaCheck-app en Testen voor Toegang

De organisatie zet de CoronaCheck-app in voor toegang, dus bij alle bezoekers wordt de QR-code gecontroleerd. Mensen die niet volledig zijn gevaccineerd moeten een testafspraak maken via Testen voor Toegang. Voor mensen die één dag naar het circuit in Zandvoort komen, worden geen tests gepland. Voor mensen die meerdere dagen komen wordt een tijdelijke testlocatie voor Testen voor Toegang gebouwd.

Onmin

De evenementenbranche en de entertainmentbranche reageerden vorige week verongelijkt toen bleek dat er vlakbij het circuit een camping voor 5000 mensen komt. Volgens RTL Nieuws zouden daar 1900 crew-leden en vrijwilligers overnachten. Juist omdat er op festivals wordt overnacht vallen meerdaagse festivals buiten de versoepelingen die het demissionaire kabinet vorige week bekend maakte. Afgelopen zaterdag werd er dan ook door duizenden mensen gedemonstreerd en geprotesteerd tegen de coronamaatregelen.

Op 3 september zullen Max Verstappen, Lewis Hamilton en de andere coureurs hun bolides met een draai naar rechts het vernieuwde Zandvoort op sturen tijdens de Dutch Grand Prix.