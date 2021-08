Toto Wolff belooft dat teamgenoot Hamilton in september bekend is

Mercedes-teambaas Toto Wolff belooft dat er in september bekend is wie er naast Lewis Hamilton komt te rijden in 2022. Het gaat tussen de huidige Mercedes-rijder Valtteri Bottas en Mercedes-talent George Russell.

Keuze tussen stabiliteit en talent

Toto Wolff vertelt in Bild am Sonntag: "We moeten een keuze maken tussen de stabiliteit die Valtteri biedt en het talent van George, die de toekomst voor zich heeft. Ik wil in september duidelijkheid hebben over dit onderwerp. Zo kunnen beiden zich op de juiste manier voorbereiden op komend seizoen."

In december vorig jaar verving Russell Lewis Hamilton in Shakir toen Hamilton verstek moest laten gaan vanwege zijn coronabesmetting. Russell leek die Grand Prix te kunnen winnen, maar het ging mis tijdens zijn pitstop.

Valtteri Bottas verving Nico Rosberg nadat hij eind 2016 met pensioen ging. De Finse coureur staat volgens de media al maanden ter discussie bij Mercedes, zijn laatste optreden tijdens de Hongaarse Grand Prix helpt daaraan niet mee. Bottas remde te laat en veroorzaakte een startcrash.

Hamilton verlengde contract tot eind 2023

Lewis Hamilton verlengde zijn contract bij Mercedes vorige maand met twee jaar tot eind 2023. Het grote doel is om een achtste wereldtitel te behalen. Het record van zeven behaalde wereldtitels deelt Hamilton nu nog met Michael Schumacher.

Hamilton staat nu acht WK-punten voor op Max Verstappen. Het F1-circus strijkt eind deze maand neer in België voor de Grand Prix van Spa-Francorchamps. Een week later gaat het spektakel verder tijdens de Grand Prix van Nederland op Zandvoort.