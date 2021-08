McLaren verrast door snelheid ten opzichte van topteams

McLaren doet het dit jaar erg goed. Het team maakt zijn opmars naar de top sinds de reorganisatie van een aantal jaar geleden. Dat het team zo hoog in de klassering staat, verrast ook Andrea Stella.

De racedirector van het team uit Woking schrok van het kleine verschil met de koplopers in het eerste deel van het Formule 1-seizoen. Al was dit niet helemaal onvoorspelbaar. Het team eindigde namelijk het vorige seizoen als derde in het wereldkampioenschap.

Dit jaar staat Lando Norris zelfs op de derde plek bij de coureurs, terwijl zijn teamgenoot Daniel Ricciardo, op de negende plek staat. Mede hierdoor staat McLaren op een gedeelde derde plek met Ferrari in het constructeurskampioenschap met 163 punten.

In Monaco wist het team de bokaal voor de derde plek mee te nemen naar huis en ook in Oostenrijk kon het team genieten van de derde plek, dit was allemaal behaald door Norris.

Niet helemaal een verassing

De teambaas kan nog niet helemaal begrijpen, hoe het verschil met de topteams zo klein is: "We waren een beetje verbaasd over sommige races. Hoe dicht we Mercedes en Red Bull zaten in die races, is onverklaarbaar", zei Stella. “Bij de tweede race in Oostenrijk waren we bijvoorbeeld echt heel dicht bij pole position en echt snel in de race.”

"Als de race normaal is, slaan Red Bull Racing en Mercedes en gat met het middenveld. Hier kunnen we vaak bij aanhaken, maar ook nog vaak niet. Wat wel meer een trend was vorig jaar. We zijn blij met wat we hebben kunnen verbeteren door de krachtbron. Het was belangrijk, maar we zijn niet de enige auto met een HPP-motor (Mercedes High Performance Powertrain).

"Aston Martin heeft ook een HPP-krachtbron, dus ik denk dat dit een verdienste is van de ontwikkeling van het chassis dat McLaren in zekere zin heeft kunnen bereiken, en ik wil ook de coureurs noemen", zo sloot de baas af.