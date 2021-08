Autosport TV-gids: Le Mans! Do we need say more?

Zaterdagmiddag, klokslag 16.00 uur Nederlandse tijd begint de 89ste editie van de 24 uur van Le Mans.

De gehele race is live te volgen op Eurosport, RTL7 en reclamevrij op de betaalde streamingsdienst van Videoland.



Kwalificatie



Toyota behaalde een volledige eerste startij met de nieuwe hypercars. De beste geklasseerde Nederlander is Formule E-wereldkampioen Nyck de Vries met zijn LMP2-team op P9 en Racing Team Nederland begint op de 22ste startpositie, ook in de LMP2. Een samenvatting van de kwalificatie is hier terug te zien.



De Nederlanders



In deze editie op het circuit van Circuit de la Sarthe, een baan van 13.5 kilometer lang, staan weer veel Nederlanders aan de start.



LMP2



#1 Beitske Visser - Richard Mille Racing

#26 Nyck de Vries - G-Drive Racing

#29 Giedo van der Garde - Racing Team Nederland

#29Job van Uitert - Racing Team Nederland

#29 Frits van Eerd - Racing Team Nederland

#31 Robin Frijns - Team WRT

#34 Renger van der Zande - Inter Europol Competition



GTE Pro



#63 Nicky Catsburg - Corvette Racing



GTE Am



#388 Jeroen Bleekemolen - Rinaldi Racing



Andere bekende namen



Oud-F1-coureur Kevin Magnussen rijdt samen met vader Jan Magnussen in de LMP2.

Verdeeld over de twee hyperwagens van Toyota zien we nog meer voormalige F1-piloten, waaronder Brendon Hartley, Kamui Kobayashi, Sebastian Buemi en Kazuki Nakajima.

Juan Pablo Montoya, Paul di Resta, Robert Kubica en Stoffel Vandoorne zijn ook oude bekenden en komen uit in de LMP2.

Giancarlo Fisichella zien we terug in de GTE Am.



Hypercars



De LMP1-hybrids zijn definitief verleden tijd. Veel automerken, zoals Audi en Porsche, trokken de stekker eruit in deze klasse. Alleen Toyota bleef nog over en won de afgelopen jaren met twee vingers in de neus de beroemdste langeafstandsrace. Om de strijd vooraan weer spannend te maken, besloot de FIA om de hybrid LMP1-bolides om te dopen in Hypercars. Goedkoper, simpeler reglement en dus aantrekkelijker voor autofabrikanten om (weer) in te stappen.



Hieronder een video met uitleg in het Engels over de hypercars.







Maar er is meer autosport! Zaterdagnacht 02.00 uur Nederlandse tijd is er ook nog de IndyCar op de oval van Gateway. Tijdens de Bommarito Automotive Group 500 zal voormalig F1-coureur Romain Grosjean voor het eerst in actie te zien zijn op een kombaan.