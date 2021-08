Alpine benaderd om motoren te leveren aan “potentiële nieuwkomers”

De aankomende jaren gaat er veel veranderen in de Formule 1. Volgend jaar komen er compleet nieuwe auto's met nieuwe regels en in 2025 gaat ook de motorformule op de schop. Misschien levert dit wel de interesse van nieuwe teams op en die hebben ook een motor nodig.

Dat er vanuit de Volkswagen Group al geruime tijd met boven gemiddelde interesse naar de Formule 1 wordt gekeken is al eventjes bekend. De Duitsers kijken vooral naar de nieuwe motorregels en zullen ,als het ooit zover komt, zelf motoren gaan bouwen. Maar er is ook interesse voor de koningsklasse van niet fabrieksteams, en die hebben ,mochten ze de sport betreden, ook een motor nodig.

In gesprek met The Race laat Alpine's 'executive director' Marcin Budkowski zich hierover uit: "Er is een heleboel interesse. We hebben gepraat met potentiële nieuwkomers. Op het moment heeft het nog niet echt zijn vruchten afgeworpen als je het hebt over nieuwe deelnemers." Geruchten over nieuwe teams zijn er al langer. Panthera Team Asia bleef lang volhouden in 2022 tot de Formule 1 toe te willen treden, maar inmiddels is het al lang stil rond het team. Eerder dit jaar waren er ook geruchten over nieuwe teams uit Monaco en Saoedi-Arabië vooralsnog lijken dit luchtkastelen.

Volgens Budkowski zal Alpine het heus wel overwegen om aan een serieus nieuw team iets te leveren: "Als er een goed project komt met financiering en een goede en slimme benadering om een nieuw team te starten staan wij open voor een discussie en overwegen we die operatie te steunen met een motor of powertrain."