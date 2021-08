Premier Mark Rutte verklaart doorgaan F1 Grand Prix Zandvoort: "Zij voldoen aan regels"

Demissionair Premier Mark Rutte is tijdens een coronadebat in de Tweede Kamer woensdag in gegaan op onvrede over het doorgaan van de Heineken Dutch Grand Prix op Zandvoort. Die onvrede komt vooral uit de evenementensector en de entertainmentsector, omdat meerdaagse festivals deze zomer niet zijn toegestaan. De reden daarvoor is dat bezoekers daar in tenten slapen. Gisteren uitten velen dan ook hun onvrede omdat er vlakbij het circuit op Zandvoort een grootschalige camping blijkt te komen waar 5000 mensen kunnen overnachten. Official 538 Dutch Grand Prix Village ligt een kwartiertje wandelen vanaf het circuit en zou door fans en crew worden gebruikt.

Tijdens een coronadebat in de Tweede Kamer zei demissionair premier Rutte dat er over het doorgaan van de Grand Prix geen apart besluit is genomen door het kabinet. "Wij geven geen toestemming aan individuele evenementen. Wij stellen randvoorwaarden voor wat wel en wat niet mag."

Een van die randvoorwaarden is dat meerdaagse sportevenementen per dag een ticket kunnen verkopen en dat de bezoekers een eigen stoel krijgen. Daaraan voldoet Zandvoort: de Grand Prix valt onder de noemer "geplaceerde evenementen"

Rutte: "Mensen zitten op hun eigen stoeltje en moeten voor elke dag een kaartje hebben. En over die camping: er slapen daar mensen, maar daarmee is het nog geen meerdaags evenement. De bezoekers moeten zich om binnen te komen bij het circuit elke dag laten testen."

Veel organisatoren van festivals en evenementen uitten gisteren hun onvrede, boosheid en onbegrip over de camping in Zandvoort. Zij kondigen aan komende zaterdag in vijf steden te gaan demonstreren, in de hoop versoepelingen af te dwingen.

De camping biedt volgens RTL Nieuws aan 1900 crew-leden mogelijkheid tot slapen, de rest van de kampeerders bestaat uit bezoekers van de Grand Prix.

De bedoeling is dat Lewis Hamilton, Max Verstappen en hun collega's op 3 september voor het eerst de pitlane uitrijden om het vernieuwde asfalt van het CM.com Circuit Zandvoort te beproeven.