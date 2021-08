"Verdriet bij Honda om missen laatste thuisrace op Suzuka voor hun exit uit F1".

Motorleverancier Honda is bedroefd dat de Japanse Formule 1 Grand Prix niet doorgaat, waarmee de Japanners ook hun laatste thuisrace moeten missen.

Dat staat in een verklaring als reactie op het nieuws dat er vanwege de voortslepende coronapandemie een streep komt door de race op Suzuka.

"Als Honda zijn we in het bijzonder zeer teleurgesteld, want dit is het laatste jaar van ons Formule 1-project en we weten dat heel veel fans er naar uitkeken het evenement te bezoeken."

Daarnaast kijkt Honda uit naar het laatste deel van het seizoen waarbij het doel uiteraard is om Mercedes te verslaan en de wereldtitel te pakken met Red Bull Racing en Max Verstappen.

"Het seizoen 2021 stevent af op een ongekend spannende ontknoping en wij zullen daarbij alles geven om het doel, het winnen van de wereldtitel, te bereiken. We hopen dat de fans ons blijven steunen, ook nu dit project afloopt."

"Tot slot willen we als titelsponsor van de Japanse Grand Prix MOBILITYLAND en de Formule 1 bedanken voor de inspanningen die ze tot het laatste moment hebben getoond om de race toch door te laten gaan."