Rosberg was kapot na derde nederlaag tegen Hamilton

Het was een rivaliteit om je vingers bij af te likken: de strijd tussen Lewis Hamilton en Nico Rosberg. Nu Rosberg al weer geruime tijd gestopt is met racen kijkt hij terug op de tijd dat Hamilton hem versloeg.

Hamilton kwam in 2013 bij Mercedes en versloeg de Duitser meteen. In 2014 en 2015 werd Hamilton ook nog eens wereldkampioen en deed dat allebei de keren ten koste van Rosberg. De enkelvoudig wereldkampioen kijkt in gesprek met The Times Magazine hierop terug: "Op dat moment dacht ik, 'hij' is veel te aardig om wereldkampioen te worden in de strijd met genadeloze Lewis."

Het was een enorm pijnlijke situatie voor de zoon van Keke: "Ik verloor drie jaar op rij van Lewis. En die laatste keer was zo pijnlijk. Ik sloot mijzelf op in een hotelkamer en herinnerde mijzelf eraan om pushen als de pest. Het versterkte mijn motivatie, mijn focus." Blijkbaar heeft Rosbergs hotelmomentje geholpen want een jaar later lukte het hem wel om kampioen te worden en Hamilton in de pan te hakken. Daarna stopte hij er gelijk mee.

Nu staan de twee weer tegenover elkaar in de Extreme E. De twee jeugdvrienden zijn hier geen rivalen op de baan maar zijn allebei teambaas. In de tussenstand gaat Rosbergs team aan de leiding, net voor Hamiltons team.