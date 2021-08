Kemphanen trekken samen op en blokkeren pitstopplan FIA

Gister schreven we over het plan van de FIA om vanaf 2022 elk team van hetzelfde pitstopmateriaal te voorzien. Nu is er een kink in de kabel gekomen en die is afkomstig van een bijzonder duo.

De nieuwe plannen van de FIA zouden betekenen dat elk team gebruik zou maken van hetzelfde materieel bij de pitstops. De FIA had zelfs al een aanbesteding gedaan voor het pitstopmateriaal. Motorsport.com komt nu met het nieuws dat dit plan weer de ijskast in kan. Mercedes en Red Bull hebben het namelijk geblokkeerd.

Het was al bekend dat de twee rivalen elkaar hadden gevonden op dit punt maar nu hebben ze een succesje geboekt. Ze zaten niet te wachten op een nieuw systeem dat voor alle teams hetzelfde was. In NASCAR gebruiken ze al zo'n systeem dat een unsafe release kan herkennen. Niet geheel toevallig is dit systeem ontwikkeld door hetzelfde bedrijf dat de FIA op het oog had.

Het is niet bekend of er ergens in de toekomst alsnog nieuwe regels over de apparatuur komen. Maar wat wel duidelijk is, is dat de twee kemphanen op dit gebied op gelijke voet staan. Allebei zien ze het niet zitten als de regels hierop worden aangepast. Het is afwachten hoelang deze soap nog gaat duren.