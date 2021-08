Christian Horner hekelt Mercedes-politiek: "Je doet toch iets goed, als men met de vinger naar je gaat wijzen"

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner ziet dat Mercedes als de dood is voor Red Bull Racing. Dat stelt Horner in een interview met de Nederlandse tak van motorsport.com. Horner ergert zich groen en geel aan het lobby-gedrag van Toto Wolff, die volgens Horner zoveel als mogelijk bij de FIA aanklopt wanneer hij denkt een spaak in de wielen te kunnen zetten voor Max Verstappen's team.

Bedreiging

Horner denkt dat men aan het roer bij Mercedes peentjes begint te zweten, nu Red Bull Racing zo sterk voor de dag komt. Zij zien in Red Bull Racing en Honda dit jaar een regelrechte bedreiging voor de achtste wereldtitel die Hamilton graag zou binnenslepen. Horner doorziet de lobby en politieke strategie van Toto Wolff.

"Zij hebben daar ongekend veel energie in gestoken, meer dan je denkt. Het is een duidelijke strategie. Dit toont gewoon aan dat ze ons als bedreiging zien. En ik denk dat je iets goed doet als men met de vinger naar je gaat wijzen", stelt Horner.

Horner herkent het lobbygedrag van zijn Duitse rivalen van Mercedes dus maar al te goed. Hij snapt het wel, want volgens de teambaas van Verstappen zitten veel zaken wel goed bij Red Bull dit jaar. "We hebben een chassis dat extreem goed presteert, we hebben een motor die levert en we hebben een rijder die op de toppen van zijn kunnen presteert en ervaring heeft."

Het team van Max Verstappen en Sergio Perez haalde het meest uit de reglementen die werden aangepast op het gebied van de luchtstromen onder de auto en de vloer. Red Bull Racing heeft ook een sterk chassis, waar overigens niet zoveel aan veranderd mocht worden dit seizoen. De Honda-krachtbron presteert bovendien indrukkend, stelt Horner. Hij vertelt dat de Japanners alle ontwikkelingen voor 2022 alvast naar voren hebben gehaald, als afscheidscadeau richting Red Bull en AlphaTauri.

Niet langer Mercedes dat de dienst uit maakt in F1

Ook denkt Horner de beste coureurs in dienst te hebben. Al met al komt Red Bull sterk beslagen ten ijs in de eerste seizoenshelft van 2021. Voor het eerst sinds de invoering van de turbo-hybrides is het niet langer nog het vaak zo oppermachtige Mercedes, dat de scepter zwaait in de F1.