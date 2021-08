Lando Norris: "Seidl en Brown geven op juiste momenten steunen of juist schop onder de kont"

Lando Norris staat sterk als hij een loonsverhoging zou aanvragen bij zijn baas, gezien de reeks sterke resultaten die buiten Norris' schuld om werd beëindigd door een blunderende Bottas in Boedapest. De 21-jarige Brit bracht zijn auto al meerdere keren naar het podium en staat zelfs boven 'tweede rijders' Bottas en Perez. Zij zouden in de basis sneller moeten zijn dan Norris.

Het team van McLaren is in gevecht met de Italianen om de derde positie in het wereldkampioenschap Formule 1 dit jaar. Terwijl Daniel Ricciardo tegenwoordig keer op keer tegenvalt, blinkt Norris bijzonder uit in de top van het F1-veld. Team-bonzen Andreas Seidl en Zak Brown geven Norris echter alle steun die hij nodig heeft, vertelt Norris tegen Autosport.

Kritisch op eigen handelen

"Volgens mij is dat enorm van belang. Kijk, alle coureurs zijn verschillend en sommige mensen hebben het idee dat zij geen steun nodig hebben en dat zij het zelf wel kunnen. Tegelijkertijd zijn er ook coureurs die juist heel veel steun nodig hebben en zij hebben het vertrouwen nodig van alles en iedereen om hen hem, zoveel als mogelijk. Ik zou zeggen dat ik ergens in het midden zit: Ik vind het tof om dingen in mijn eentje te doen. Als ik soms een hele negatieve gozer ben, dan probeer ik hard aan mijzelf te werken. Ik denk dat ik dan veel zelfs kan verbeteren, door mijzelf wat complimenten te geven en juist negatief te zijn als dat nodig is."

Norris analyseert en is kritisch

Andreas Seidl zei eerder dat de manier waarop Norris alles analyseert en kritisch kijkt naar zijn eigen handelen, een van de redenen is waarom Norris zo sterk voor de dag komt dit seizoen. Norris is blij dat hij mensen om zich heen heeft die hem helpen bij dit soort dingen: "Dat ze je steunen in moeilijke tijden en je bekritiseren wanneer je kritiek nodig hebt."

Goede band met bazen

Norris vertelt Autosport dat hij een bijzonder goede band heeft met Seidl en Brown. "Het gaat er niet alleen om je een goed gevoel te geven, maar om je de waarheid te vertellen en je te vertellen: 'Je moet gewoon beter zijn op dit gebied, en je moet beter zijn op dit gebied'. Tegelijk willen ze je ook gewoon helpen, het is niet zo dat je alleen maar indruk op hen hoeft te maken. Ze willen je ook helpen je werk beter te doen en het beste uit jezelf te halen. En het heeft mij zeker geholpen om sneller vooruitgang te boeken en een betere coureur te worden. Ik voel nog steeds druk van hen, dus het is niet zo gemakkelijk en we zijn beste vrienden of wat dan ook en ik kan met alles wegkomen."

"Presteren is belangrijk"

Toch weet hij zich te gedragen en kent de verhoudingen gezond te houden. "Het zijn nog steeds mijn bazen en ik wil geen fouten maken; ik wil niet dat zij er slecht uitzien. En ik heb aan het uiteindelijk nog altijd een baan waar ik moet presteren en zo rijd ik de baan op en doe zo goed mogelijk mijn werk."

Norris legt uit dat juist in moeilijke tijden je als coureur en schop onder je kont nodig hebt, hij zegt dat zijn bazen hem daarbij goed kunnen helpen. Norris rijdt vanaf 2019 in de oranje bolide uit Woking en stond met regelmaat op het podium. Volgens hem hebben Seidl en Brown daar een grote bijdrage aan geleverd door hem op de juiste momenten juist te steunen of juist een schop onder de kont te geven.

Of Daniel Ricciardo dit jaar al schoppen onder zijn kont heeft gekregen van Seidl en Brown, kwam niet ter sprake. Uit de woorden van Norris valt echter op te maken dat zulks vrijd aannemelijk isl, gezien de vaak tegenvallende resultaten van de Australiër in 2021.