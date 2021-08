Fernando Alonso: "Lewis Hamilton en ik hadden geen problemen"

Lewis Hamilton en Fernando Alonso konden elkaar niet luchten of zien toen zij McLaren-teamgenoten waren in 2007. Fernando Alonso blikt terug op die tijd in gesprek met Sky Sports F1 en spreekt van een "intens" jaar met "hevige competitie", maar Lewis en Fernando hadden geen problemen met elkaar, zo beweert Alonso.

Volgens de Spanjaard valt de leiding van het team van McLaren-Mercedes van destijds veel te verwijten. Ron Dennis had de leiding, maar mensen persoonlijk aanwijzen als schuldige wil de tweevoudig wereldkampioen dan weer niet. Toch vertelt de Spaanse racelegende dat het management van het team de situatie niet goed beheerste. Alonso en Hamilton streden dat jaar met elkaar, de auto was snel en beiden wisten dat zij voor het kampioenschap konden gaan dat jaar. Beiden streden vooral tegen elkaar om het kampioenschap, terwijl Ferrari's Kimi Raikkonen de titel won dat seizoen. De teamleiding heeft de hele zaak niet goed aangestuurd, denkt Alonso.

Tsunami

Alonso: "Lewis kwam de Formule 1 binnen als een Tsunami. Met al zijn talent, al zijn kwaliteiten kwam hij ook direct tot resultaten. Dat was intens en dat was een uitdaging voor iedereen. Als ik nu terug kijk - en ik denk dat Lewis er hetzelfde over denkt - dan denk ik dat wij niet persé ruzie met elkaar hadden, geen problemen, wij hadden een heel zwaar gevecht, maar eerlijk."

Sfeer loopt tot over het kookpunt

De sfeer werd er bij McLaren niet beter op gedurende het seizoen. Algemeen wordt aangenomen dat Alonso en Hamilton elkaar sinds dat seizoen geen kerstkaart sturen. De sfeer binnen het team zou onder hoogspanning hebben gestaan en het knetterde bij McLaren, zoals bijvoorbeeld die keer dat beide coureurs tegelijkertijd de pitstraat in reden, maar Alonso Hamilton even liet wachten. Volgens de terugblikkende Alonso hadden Hamilton en hijzelf echter geen ruzie.

Teamleiding

"Eerlijk gezegd denk ik dat het team de situatie niet goed heeft aangestuurd, en ik vermoed dat hij (Hamilton, red.) het daarmee wel eens is. Ik wil Ron (Dennis, red.) de schuld niet geven, ik wil helemaal niemand specifiek bij naam noemen en als schuldige aanwijzen, maar als team en management waren wij te jong, wij waren te ambitieus en niemand begeleidde ons op een goede manier."

Vertrek Alonso

Alonso had er tabak van en vertrok na dat jaar bij McLaren. Hij keerde er wonderwel terug in 2015, maar dat werd geen succes. Alonso zegt nu bij Alpine verschillende doelen na te streven. Hij wil in de toekomst nog altijd de Indy500 eens op zijn naam schrijven, evenals deelnemen aan Dakar Rally.

"Zo wil ik proberen een van de meest complete coureurs te worden in de wereld, in de gemotoriseerde sport", besluit de coureur uit Oviedo, die met twee wereldtitels en een overwinning op Le Mans al behoorlijk op weg is richting de zogenoemde Tripple Crown.