Adrian Newey snapt waar de snelheid van de RB16B vandaan komt

Adrian Newey is er nu achter waarom de RB16B dit jaar zoveel beter presteert dan de voorgaande bolides van Red Bull Racing. De auto van Max Verstappen bleek dit seizoen in staat de strijd aan te gaan met de snelste Mercedes, terwijl dat de afgelopen jaren niet lukte.

Eingelijk is het simpel: de sterke punten van de huidige auto, zijn gevolgd geweest van fouten in de vorige bolides. De huidige bolide wist zes races te winnen in de eerste seizoenshelft.

"Toen wij vorig jaar van de RB15 van 2019 naar de RB16 over gingen, waren er enkele dingen aan de auto die we niet helemaal begrepen. Zelfs met het windtunnel programma en al onze simulatietools zijn er nog steeds dingen die je kunnen laten struikelen, en dat is precies wat er begin 2020 gebeurde."

Newey vervolgt: “Het kostte wat tijd om die problemen te begrijpen en op te lossen. Het voordeel daarvan is – zoals vaak het geval is – dat je dingen leert die je anders niet zou hebben geleerd. Je haalt meer uit de fouten dan uit de goede dingen. Ik denk dat dat ons goed van pas kwam voor wat we in de winter hebben gedaan, en die ontwikkelingen hebben ons gebracht waar we nu zijn.”

Tot de eerste race van het seizoen was Newey er nog niet van overtuigd dat de RB16B zo sterk zou zijn. Hij wilde niet te stellig zijn en zei dat de eerste race afgewacht diende te worden om in te kunnen schatten of de auto inderdaad een grote stap voorwaarts is. Newey vertelt dat zijn twijfels en vragen niet bevredigend werden verklaard tijdens de tests.

Test zegt niet veel

“Toen we uit de test kwamen, hadden we het gevoel dat we een competitief pakket hadden, maar je weet nooit echt waar dat zal zijn. Je weet niet welke motormodi anderen gebruikten, welke hoeveelheid brandstof zij reden enzovoort. Je begeeft je in een mijnenveld als je vooraf aan het seizoen probeert in te schatten waar je staat in de orde. Het kostte de Grand Prix van Bahrein om te bevestigen: ja, wij zijn snel. Die race hebben we niet gewonnen, maar sindsdien is het echt nek-aan-nek."

Newey vervolgt op de website van het team dat hij veranderingen heeft doorgevoerd in de bolide die bijzonder goed uitpakken in de praktijk.

"Ik denk dat die veranderingen ons een redelijke stap voorwaarts hebben gebracht. Toen we in Bahrein aankwamen, leek het erop dat we de voorschriften met betrekking tot de aerodynamische beperkingen redelijk goed hadden gelezen. Checo had natuurlijk niet met de RB16 gereden, maar Max voelde meteen dat de nieuwe auto een behoorlijke stap was ten opzichte van de vorige en hij was complimenteus."