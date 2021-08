Nijmeegse milieuactivist komt met stikstof-verhaal om F1 GP Zandvoort te dwarsbomen

Milieuclub "Mobilisation for the Environment" heeft vrijdag bij de rechtbank Noord-Holland een voorlopige voorziening ingediend vanwege de afgegeven stikstofvergunningen van CM.com Circuit Zandvoort. De club van milieuactivist Johan Vollenbroek uit Nijmegen wil dat de vergunning die door de provincie Noord-Holland is afgegeven wordt geschorst.

Volgens de club van de Nijmegenaar Vollenbroek moet vast staan dat de hoeveelheid stikstof niet toeneemt. De natuurclub maakt een ander rekensommetje dan de provincie, wat betreft de uitstoot van stikstof.

Het nieuws dat de F1-race kan doorgaan noemt Vollenbroek "een klap is in het gezicht van tallozen die het afgelopen jaar beperkingen opgelegd hebben gekregen in verband met Covid".

Als iemand heeft geleden, moet de rest dus ook lijden. De activist maakt zich druk over de stikstofuitstoot op Zandvoort, het circuit ligt zo'n 145 kilometer van zijn woonplaats.

"Niet uit te leggen"

Daarnaast is het volgens hem "niet uit te leggen dat veel bouwplannen, waaronder woningbouw, geblokkeerd zijn, terwijl het racefestijn wel doorgang kan vinden".

Tegen de vergunning loopt al een bodemprocedure, maar onderzoeken daarna beginnen op z'n vroegst nadat de race van 2021 is gereden. "Dat is dan mosterd na de maaltijd", zegt Vollenbroek.

De voorzieningenrechter oordeelde eerder deze week dat de zaak van Stichting Duinbehoud over de rugstreeppad en de zandhagedis van tafel kon. Dat inspireerde de activist uit Nijmegen tot deze voorlopige voorziening. Of het activisme kans van slagen heeft is nog afwachten. Jan Lammers verklaarde eerder tegen deze site dat alle benodigde vergunningen in orde zijn.

De Grand Prix van Zandvoort is begin september; dan rijden Max Verstappen en Lewis Hamilton over de glooiende baan door de duinen.