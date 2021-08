Jean Todt nuanceert crash Max Verstappen op Silverstone: "Dat is racen"

FIA-baas Jean Todt zegt dat de zware crash die Max Verstappen maakte in Copse Corner op Silverstone nu eenmaal bij het racen hoort: "Dat is racen", zo stelt de FIA-topman bij Sport Bild.

Todt zegt dat hij Red Bull-teambaas Christian Horner persoonlijk gesproken heeft nadat Verstappen kort in het ziekenhuis was voor medische checks. Die waren het gevolg van de zware crash na een confrontatie met Hamilton op Silverstone. Hamilton werd vooral aangewezen als schuldige aan die klap, kreeg tien seconden straf en won de race. Daarna was er veel ophef over de manier waarop Hamilton zijn overwinning vierde. De Brit zou niets hebben geweten van Verstappen's verblijft in het ziekenhuis.

Todt: "Ik heb Horner verteld dat het mij speet wat zijn coureur was overkomen, maar dat hoort bij het racen."

"Mensen vergeten nog wel eens dat Verstappen crashte in de snelste bocht, maar als er de volgende dag een race zou zijn geweest, dan had hij die gewoon kunnen rijden." Daarmee stipt de Fransman de hedendaagse veiligheid van de F1-bolides aan, waar de FIA al decennialang het voortouw in heeft genomen.

Todt vindt het prachtig dat er eindelijk een spannende strijd is in de Formule 1, hij begrijpt dan ook niet dat de discussies en verhitte debatten tussen de heren Hamilton en Verstappen, tussen de teams van de beide heren, maar ook zeker de aanhang van beide coureurs, nogal eens ontsporen en oververhit raken. Sommigen denken dat het helemaal uit de hand kan lopen en maken vergelijkingen met de strijd tussen Senna en Prost.

"We zouden juist blij moeten zijn dat we wat competitie hebben tussen twee teams een rijders", zo slaat Todt een spijker op z'n kop.

Todt weet het nog beter: het zou helemaal goed zijn als er zo'n rivaliteit ontstaat tussen meerdere coureurs, die stuivertje wisselen aan de kop van het veld en klassement.

"Voor de fans hoop ik dat het zou gaan tussen vier coureurs, maar dit is nog altijd beter dan slechts één team dat altijd aan kop rijdt. Het is goed voor de sport dat er juist zo'n ambitie en spanning is", besluit de Fransman die een van de sleutelfiguren was achter de successen van Michael Schumacher en Ferrari, naast onder anderen Ross Brawn en banden-genie Kees van de Grint.