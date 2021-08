Binotto twijfelt over schade in Budget Cap

Het was geruime tijd een punt van discussie: de budget cap. Maar sinds dit jaar is de cap van kracht en mogen de teams maar 145 miljoen dollar uitgeven. Sommige hoge heren uit de sport hebben ook nu nog wat te zeggen over wat er wel en niet onder de budget cap valt. Het loonstrookje van de coureurs valt er bijvoorbeeld niet onder maar de kosten van de gereden schade dan weer wel.

Ferrari-teambaas Mattia Binotto laat in gesprek met Autosprint weten al veel kwijt te zijn aan crashes: "2,5 miljoen euro. Dat zijn we kwijt aan de schade die we hebben geleden op de baan en het seizoen is nog maar halverwege."

Dus is de vraag vooral of de crash-kostenpost wel onder de budget cap moet vallen.

Andere regels?

Binotto vraagt zich dit ook hardop af: "Het is een belangrijk punt. De reden waarom ik het benoem is om te laten zien hoeveel de schade kan kosten. Ik vraag mij daarom af, moeten we in dit soort situaties niet een ander soort regelgeving overwegen?"

De gekrulde teambaas van Ferrari is niet de enige die zich over de situatie heeft uitgesproken. Ook Christian Horner (Red Bull) heeft zijn licht op de zaak laten schijnen.