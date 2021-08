Gerhard Berger: "Red Bull minder gevoelig voor psychologische oorlog dan Mercedes"

De Oostenrijkse voormalige F1-coureur Gerhard Berger heeft wel een mening over de verhitte strijd om de wereldtitel tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton in 2021. Het doet Berger allemaal terug denken aan die epische strijd tussen Ayrton Senna en Alain Prost van weleer. Dat vertelt Berger in gesprek met het Zwitserse Speedweek.com.

De DTM-baas zegt tegen het Zwitserse medium: "Dat is het nu. Het speelt zich af op hetzelfde niveau. Acties zoals in Silverstone, waar de uitloopzones heel matig waren, hadden heel snel fataal kunnen zijn."

De voormalige teamgenoot van Ayrton Senna en tienvoudig Grand Prix-winnaar vervolgt: “De strijd om de titel tussen de coureurs, maar ook tussen de teams, is open. En het blijft tot een hoogtepunt komen, zowel op als náást de baan. Zowel de coureurs als de teams gunnen elkaar niets. Ik geloof dat Red Bull minder gevoelig is dan Mercedes in deze psychologische oorlog." Waarom hij dat laatste meent, wordt niet duidelijk uit het interview.

Max mentaal op de proef gesteld

Speedweek legt Berger voor dat Max Verstappen mentaal nogal op de proef wordt gesteld, omdat hij zonder zijn pech nu wel vijftig punten voor had kunnen staan op Hamilton, terwijl de realiteit is dat hij nu acht WK-punten tekort komt op de Britse zevenvoudig wereldkampioen. Berger antwoordt: “Het heeft geen zin om punten te extrapoleren. In de sport heb je een goede serie races of niet. Daar moet je mee om kunnen gaan."