Jeremy Clarkson hakt Lewis Hamilton finaal in de pan: "Als je je zó gedraagt, ben je geen held"

Pittige teksten van de voormalig TopGear-prestentator Jerremy Clarkson. Hij heeft het helemaal gehad met Lewis Hamilton de laatste tijd. De Britse flamboyante presentator van het autoprogramma van weleer Twitterde er tijdens de Hongaarse Grand Prix in niet mis te verstane bewoordingen op los. Ook schrijft Clarkson messcherpe teksten in de krant, waarbij Hamilton het moet ontgelden.

I wonder if there will ever be a race where the Mercedes drivers don’t crash into things? — Jeremy Clarkson (@JeremyClarkson) ___Escaped_link_611535d395b60___

Clarkson vraagt zich af of er ooit nog een race komt "waarbij de Mercedes-coureurs niet ergens tegenaan crashen." Toen Hamilton als enige aan de herstart verscheen na een flater met de bandenkeuze, stuurde Clarkson deze tweet de wereld in.

Ah. Clever. Only Hamilton on the track. That way he can’t hit anybody — Jeremy Clarkson (@JeremyClarkson) ___Escaped_link_611535d395b67___

"Ah. Slim. Alleen Hamilton op de baan. Op die manier kan hij tenminste niemand raken", aldus de bekende TV-presentator.

Clarkson schrijft een pittig stukje tekst dat staat afgedrukt op een grote krant. De tekst staat naast een grote foto waarop te zien is dat Lewis Hamilton het niet makkelijk heeft op het podium. Op de foto houdt Lewis Hamilton een handdoek voor zijn gezicht, terwijl Esteban Ocon naast hem zijn petje af heeft tijdens het horen van zijn Franse volkslied als onderdeel van de feestelijke plechtigheden na de Hongaarse Grand Prix die Ocon wist te winnen.

Bij Clarkson roept het zoveel ongenoegen op dat hij schrijft: "Lewis Hamilton heeft een pak slaag op zijn kont nodig. Hij spendeerde de meeste tijd tijdens de zinderende Hongaarse Grand Prix door te klagen via de boordradio over de gozer voor hem, Fernando Alonso, door te zeggen dat hij vals speelt. Dat was niet het geval. Vervolgens staat hij op het podium te verkondigen dat hij ‘long Covid’ heeft. Dat komt op mij over als een andere manier om te zeggen: "Negeer Esteban Ocon alsjeblieft, de rookie die mij zojuist heeft verslagen. Ik ben de echte held en vergeet dat niet." Het spijt mij om te zeggen Lewis, maar als jij je zo gedraagt dan ben je dat niet. Oh, en betaal ook gewoon je belastingen.’’

Jeremy Clarkson rips into Lewis Hamilton again. pic.twitter.com/CI70eRw6wP — Martyn Clough 🏁🏁🇬🇧🇮🇹🏁🏁 (@Alpha_TauriFan1) August 9, 2021

Toen Hamilton klagend over de boordradio te horen was over de verdedigende rijstijl van Fernando Alonso, schoot dat bij de Britse TV-presentator in het verkeerde keelgat. Clarkson kon juist duidelijk genieten van het verdedigende werk van Fernando Alonso, blijkt uit zijn tweets.

God almighty. Alonso is epic. This is the best driving I’ve ever seen. — Jeremy Clarkson (@JeremyClarkson) August 1, 2021

Clarkson schrijft daarin: "Godallemachtig. Alonso is episch. Dit is de beste rit die ik ooit gezien heb." Clarkson heeft een behoorlijk bereik: op Twitter heeft hij 7,4 miljoen volgers.