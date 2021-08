'Marko verliet na rampzalige Hongaarse GP zo snel mogelijk het circuit'

Normaal gesproken staat Dr. Helmut Marko maar wàt graag de pers te woord om zijn visies, overtuigingen en bespiegelingen over de verrichtingen van zijn coureurs te delen met de media, maar daar had de 78-jarige Oostenrijker in Hongarije even geen zin in.

Zodra Max Verstappen met 'een halve auto' over de finish was gekomen na een rampzalige verlopen race voor Red Bull Racing, was Helmut Marko in geen velden of wegen meer te bekennen in de F1-paddock. Dat schrijft Autobild.

Volgens het Duitse medium is Helmut Marko na races doorgaans nog wel uitgebreid in gesprek met journalisten, maar nadat Max Verstappen en Sergio Perez in Hongarije van de baan werden gekegeld had de Red Bull-adviseur er kennelijk even geen zin in. Volgens het Duitse Autobild was Marko niet meer gesignaleerd in het paddock nadat Verstappen zijn zwaar gehavende bolide alsnog richting de zwart-wit geblokte vlag wist te sturen.

Sergio Perez viel uit nadat Valtteri Bottas zijn rempunt miste in de eerste bocht. Verstappen werd ook geraakt, maar kon zijn bolide nog naar de punten rijden. De sfeer bij Red Bull Racing was niet al te fijn na de race. Zo was bij Sky Sports F1 te zien dat Christian Horner even niets moest hebben van een verontschuldigend schouderklopje van Toto Wolff na de race. Horner stelde kortaf: "Gaat hij de rekeningen van de schade betalen, soms?"