Dr Helmut Marko: "Strafsysteem in F1 moet op de schop"

Red Bull Racing-topman Helmut Marko vindt dat de Formule 1 het strafsysteem moet heroverwegen na de diskwalificatie van Sebastian Vettel uit de Hongaarse GP.

Aston Martin probeerde in beroep te gaan tegen de uitsluiting. Het team was van mening dat er nog minimaal 1,44 liter in de tank van de auto zou moeten zitten. Controleurs van de FIA konden slechts 0,3 liter uit de auto halen, terwijl voorgeschreven staat dat bij elke auto op elk moment tijdens een Grand Prix-weekend 1,0 liter moet kunnen worden afgetapt. Volgens de FI was het team van Aston Martin afgelopen maandag echter niet in staat om met "belangrijk en relevant nieuw bewijs" te komen, waarna de diskwalificatie van Vettel niet werd herzien.

"Vettel werd gediskwalificeerd omdat er niet genoeg benzine in de tank zat", vertelde Helmut Marko aan Speed ​​Week. "We moeten praten over de gepastheid van straffen", bepleit de adviseur van Red Bull Racing.

Marko meent dat de diskwalificatie van Vettel voor het brandstoftekort in schril contrast staat met de straf die Lewis Hamilton's ontving voor het van de baan tikken van Max Verstappen. Hamilton kreeg daarvoor slechts tien seconden tijdstraf.

"In die situatie bespaart geen enkele coureur brandstof"

"Het is duidelijk waarom Vettel bijna zonder brandstof kwam te zitten. Ze rekenden op een normale race en hij verbruikte gewoon meer in het gevecht met Ocon. In die situatie bespaart geen enkele coureur brandstof", beweert Marko.

"Maar waar is de gepastheid vergeleken met de overtreding van Hamilton?" vraagt Marko zich hardop af.

De Oostenrijker vindt Hamilton hypocriet, aangezien Hamilton via de boordradio klaagde toen hij weerstand kreeg van Fernando Alonso. De Spanjaard bood bijzonder veel weerstand en wist de Britse Hamilton elf ronden lang achter zich te houden door zijn Alpine zo breed mogelijk te maken. Het wiel-aan-wiel gevecht zorgde ervoor dat de fans juichend op de tribunes stonden. Alonso verdedigde niet alleen zijn eigen vierde positie, maar verdedigde zo ook bijna zeker de overwinning van teamgenoot Esteban Ocon. Ocon reed sinds de herstart aan kop in de andere Alpine.

Marko is nog altijd verongelijkt over de straf die Hamilton kreeg voor het veroorzaken van de crash van Max Verstappen op Silverstone. De klagende opmerkingen van Hamilton tijdens de Hongaarse GP schoten bij Helmut Marko dan ook in het verkeerde keelgat. "Alonso reed sensationeel, verdedigde perfect en dan deze uitspraak van iemand die een concurrent slechts één race eerder uitschakelde?"