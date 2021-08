Damon Hill roept Nederlandse fans op zich te gedragen

Voormalig wereldkampioen Damon Hill heeft de Nederlandse fans opgeroepen om op te houden met het uitfluiten van Lewis Hamilton. Tijdens de podiuminterviews in Hongarije werd de regerend wereldkampioen luid en duidelijk uitgejouwd.

In de F1 Nation Podcast liet de 22-voudig Grand Prix winnaar zich hierover uit: "Nederlandse fans, willen jullie wel aardig zijn tegen Lewis?" De angst bestaat namelijk dat de 'Orange Army' zich tijdens de Nederlandse en Belgische Grand Prix vocaal gaan misdragen in de richting van de Mercedes-coureur. Hamilton zelf lijkt er eigenlijk niet zo mee te zitten. Toen hij in Hongarije na de kwalificatie werd uitgefloten liet hij weten juist meer kracht te krijgen van het fluitconcert.

Toch is Hill er niet geheel gerust op. Hij drukte de luisteraars op het hart dat Hamilton goed is in wat hij doet en dat het seizoen nog heel mooi gaat worden. Hill deed zijn uitspraken bewust in de podcast omdat deze volgens hem veel luisteraars heeft in ons kikkerlandje.

Oorsprong uitfluiten

Het uitfluiten van coureurs is overigens niet iets dat door de Max Verstappen-fans is uitgevonden. Sebastian Vettel werd in 2013 tijdens meerdere Grands Prix uitgefloten door supporters op de tribune. In bijvoorbeeld Monza kreeg Vettel de volle laag, ironisch genoeg reed de Duitser jaren later in het scharlaken rood van Ferrari en werd hij toen op handen gedragen. In tegenstelling tot Hamilton was Vettel wel geraakt door het onsmakelijke gedrag van de fans.

Hill kan het overigens niet laten om nog wel af te sluiten met een positief woordje voor de Nederlanders. "Het zijn aardige jongens, die Nederlanders. Het is fantastisch dat er weer een Nederlandse Grand Prix sinds lange tijd."

Hill won Dutch Grand Prix

Het is zelfs zo lang geleden dat Damon Hill zelf nooit de Nederlandse Grand Prix heeft gereden, zijn vader Graham Hill overigens wel en die won hij ook in 1962. Op zondag 5 september weten we wie er in zijn voetsporen zal treden en wordt duidelijk of de Nederlandse fans zich weten te gedragen.