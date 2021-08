Domenicali schiet al aardig op met de F1-kalender voor 2022

Hoewel zelfs de kalender voor 2021 nog niet helemaal vast staat en vanwege de voortslepende coronacrisis in beweging blijft, zegt Stefano Domenicali dat de Formule 1-kalender voor volgend jaar in de komende maanden zal worden bekend gemaakt.

Covid werpt nog steeds een mogelijke schaduw over komende races zoals Zandvoort, Turkije, Japan, Mexico en Brazilië, maar F1-baas Domenicali werkt tegelijkertijd hard aan de kalender van 2022.

"We hebben nog maar de helft van het seizoen 2021 achter de rug, maar de planning voor het komende jaar loopt al een tijdje", zei de Italiaan.

"We hopen dat we de voorlopige kalender in september of oktober kunnen presenteren", aldus Domenicali tegen Speed ​​Week.

Een van de hoekstenen van de kalender van 2022 is volgens Domenicali een tweede race in de Verenigde Staten - een race rond het Hard Rock Stadium in Miami.

Domenicali onthult dat Max Verstappen en Lewis Hamilton begin volgend seizoen waarschijnlijk zullen racen in Miami. "We kunnen bevestigen dat de langverwachte GP van Miami in de eerste helft van mei zal plaatsvinden", zei hij.

"De vraag naar tickets is groot, ook al is de verkoop officieel nog niet gestart."