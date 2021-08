Perez kijkt terug op zijn overwinning in Bakoe: "Gelukkig had ik daar een slechte herstart"

Sergio Perez blikt terug op zijn overwinning in Bakoe: "De kwalificatie ging niet zoals ik wilde"

Sergio Perez won uiteindelijk in de knotsgekke race in de straten van Bakoe, maar de Grand Prix van Azerbeidzjan liep alles behalve vlekkeloos voor de Mexicaanse teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing.

Dat vertelt de teamgenoot van Verstappen in gesprek met de website van het team. "De kwalificatie ging helemaal niet volgens plan. Ik wilde nog een rondje alles geven, maar dat kon niet vanwege de rode vlag. Daardoor kwalificeerde ik mij op de zevende plek", vertelt de Mexicaan terwijl hij terugblikt op zijn eerste seizoenshelft als Red Bull Racing-coureur.

Op zondag mocht Perez vanaf de zesde plaats starten, vanwege een straf voor Lando Norris voor het niet respecteren van de procedures tijdens de rode vlag. Het duurde niet lang voordat Perez zich naar de vierde plaats wist te vechten. "Ik maakte vooruitgang vanaf het begin, wij hadden de snelheid er flink in en wij konden onze banden in de gaten houden. Wij konden precies op het juiste moment druk gaan zetten op degenen voor ons", vertelt de Mexicaan op de website van Red Bull Racing.

Perez haalde de Ferrari van Charles Leclerc in voor de derde plaats tijdens de zevende ronde. Kort daarna nam Max Vertappen de leiding in de race over toen Lewis Hamilton de pitstraat opzocht. Het team hield Perez langer op de baan om te kijken of hij de 'overcut' kon maken op Hamilton. Toen Max Verstappen in de twaalfde ronde de pitstraat in dook, nam Perez de leiding over. Nadat Perez de baan weer opkwam na zijn pitstop een ronde later, kwam hij achter Verstappen weer terug de baan op. Alleen Sebastian Vettel reed nog voor de twee Red Bull's, omdat de Aston Martin-coureur uit Duitsland nog een pitstop moest maken.

Perez: "Wij hadden een relatief langzame pitstop, maar de overcut werkte en ik kwam voor Lewis de baan weer op. Als die pitstop soepeler was verlopen, was het nog spannen geworden met Max en had ik zelfs en dan was er de kans dat ik zelfs voor hem de baan op zou zijn gekomen."

In de 47ste ronde slaat voor Verstappen het noodlot toe: zijn linker achterband van Pirelli geeft de geest en klapt met een flinke plof uiteen.

"Wij lagen de hele race op de eerste en tweede plaats, en toen een paar ronden vóór het einde had Max dat probleem met zijn banden, dat dwong hem uit de race en er werd met een rode vlag gezwaaid. Dat zorgde voor behoorlijk wat stress, want ineens moesten wij stoppen, herpakken en de race opnieuw starten, wat best lastig is om te doen."

Terwijl de race zo goed ging en het team leek af te stevenen op een dubbel podium, stond Perez ineens onder immense druk. "Het was zo intens gedurende die rode vlag. Ik had alles te verliezen en niets te winnen, het was allemaal over het winnen van de race. Als ik tweede zou worden zou dat een slecht resultaat geweest zijn, dus het was zo belangrijk om die start goed te krijgen."

Perez had een technisch probleempje bij de herstart en kwam niet geweldig van zijn plek. "Ik had een slechte start, er was iets met de koppeling, maar gelukkig ging Hamilton rechtdoor in die eerste bocht waardoor hij alles verloor. Ik kreeg het voor elkaar om vooraan te komen en ik wist de race te winnen. Maar wie weet wat er was gebeurd als ik wel goed van mijn plek was gekomen, terwijl Lewis zijn banden blokkeerde in de eerste bocht: misschien was het maar goed dat ik op dat moment een slechte start had", vertelt de Mexicaan. Eind goed al goed zou je kunnen stellen, voor de Mexicaan wiens slechte herstart wellicht een gelukje bij een ongelukje was.

Zijn team was door het dolle heen na de winst van Perez, ook Max Verstappen kwam naar het podium om eer te bewijzen aan de overwinning voor zijn teamgenoot. Veel tijd om te genieten van de winst was er niet, want er moest worden gehaast om een vlucht naar huis te halen, herinnert Perez zich nog. "Wij kregen de kans niet om het te vieren, we moesten een vlucht naar huis halen. Ik heb gedoucht op het circuit, en daarna moesten we in één ruk door naar het vliegveld. Ik denk dat ik de volgende dag weer in de simulator zat. Tijdens dit drukke seizoen win je een race, en daarna is het haasten naar de volgende race. Ik kon de trofee gelukkig nog meenemen naar huis om het aan mijn familie te laten zien, zij konden er nog wat foto's mee maken, maar daarna moest ik het terug brengen naar de fabriek waar het in de prijzenkast van het team gaat."

Na deze Grand Prix-overwinning wist Perez ook in Frankrijk nog op het podium te geraken. "Het was fijn om bovenaan te komen en om het team te laten zien dat het kan gebeuren en dat wij deze resultaten kunnen behalen. Dit helpt ook als je een keer een slecht resultaat hebt, want wij weten dat wij het kunnen doen", besluit Perez.