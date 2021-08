Verbazing bij Mercedes om snelheidsverschil Hamilton versus Verstappen

Andrew Shovlin van Mercedes was na de kwalificatie in Hongarije verbaasd over het snelheidsverschil tussen Red Bull en Mercedes. Dat zegt Shovlin in antwoord op vragen van F1.com.

De technisch directeur van het team van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas verbaasde zich over het tempo dat de Mercedessen lieten zien vergeleken met het tempo van Max Verstappen en Sergio Perez op de Hungaroring.

Hamilton pakte zijn derde pole position van 2021 en het was voor het eerst sinds zeven races dat Mercedes weer eens de hele eerste startrij wist te veroveren tijdens de kwalificatie. Als Shovlin wordt gevraagd hoe het kan dat Mercedes ineens weer zo snel is, dan heeft hij daar geen eenvoudige verklaring voor.

Upgrade zorgt voor betere prestaties

"Dat is iets waar we de komende dagen naar moeten kijken. Om eerlijk te zijn zijn we nu bezig met vrij kleine ontwikkelingen, maar we hadden wel de upgrade op Silverstone en het ziet er naar uit dat dat ons een aantal nuttige prestatieverbeteringen heeft opgeleverd."

Aangenaam verrast

“De auto werkte hier goed wat betreft het goed op temperatuur houden van de banden. We hadden ook een redelijk goede balans. Om eerlijk te zijn zijn we er zelf ook door verrast, aangenaam verrast welteverstaan. We waren bijvoorbeeld verrast dat er zo'n groot gat ontstond naar de pole position."

Dat gat bleek de vier tienden te zijn die Max Verstappen tekort kwam vergeleken met Lewis Hamilton. Perez bleef zelfs meer dan een seconde achter op Hamilton voor P4. Shovlin was daarover nogal verbaasd omdat hij had verwacht dat de vereiste neerwaartse druk op de Hungaroring nou juist de Red Bull goed zou hebben gelegen. Dat bleek toch anders.

Reed Red Bull niet met maximale downforce?

"Ja, wij dachten dat dit een circuit was dat hen juist zou passen. Het andere dat ons altijd zorgen baart als we naar een circuit gaan dat gemengde neerwaartse druk vereist, is dat we vaak rondrijden met onze vleugels die maximale neerwaartse druk geven, terwijl zij dat ook doen, zoals in Monaco en hier. Misschien konden ze dat niet in evenwicht brengen, want ze zijn zaterdag van dat idee afgeweken, en voor ons lijkt het vreemd dat je hier ooit iets anders rijdt dan je grootste achtervleugel. Wij beweren niet te weten waarom ze bepaalde beslissingen nemen op die auto, maar het kan zijn zij moeite hadden om genoeg grip aan de voorkant te krijgen met die grote achtervleugel en misschien dat zij daarom zijn overgestapt op de kleinere achtervleugel."

Mercedes heeft een voorsprong van 12 WK-punten vergeleken met Red Bull Racing. Eind deze maand gaat de Formule 1 verder tijdens de Belgische Grand Prix op Spa-Francorchamps