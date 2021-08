Mercedes komt terug op gezondheidstoestand Lewis Hamilton: "Gaat goed met hem"

Mercedes is teruggekomen op de gezondheidstoestand van Lewis Hamilton. De Britse zevenvoudig wereldkampioen werd niet fit toen hij op het podium had gestaan in Hongarije. Hij bezocht een arts nadien en moest Tv-interviews overslaan.

Hamilton liet later weten dat hij denkt last te hebben gehad van de langdurige gevolgen van covid. Vorig jaar moest Hamilton een race missen omdat hij besmet bleek. Hamilton zei later dat hij sindsdien nog regelmatig last heeft van zijn gezondheid. In een terugblik op de Hongaarse Grand Prix zegt technisch directeur Mike Elliot dat Hamilton het inmiddels goed zou maken.

Elliot zegt in de 'debrief' na de Hongaarse Grand Prix dat zijn topcoureur in Hongarije met buitengewone omstandigheden te maken heeft gehad. De temperaturen vlak boven het asfalt liepen op en schommelden tussen de 40 en 50 graden Celsius bij een hoge luchtvochtigheid.

"Een gemiddeld persoon zoals jij en ik zouden nog geen vijf minuten kunnen overleven in de cockpit, laat staan een hele race. Het was dus niet verrassend dat Lewis na afloop moe was en zoals hij al zei tegen de media zei, had hij ook het gevoel dat het misschien iets met zijn coronabesmetting te maken had. Hopelijk herstelt hij goed, hij heeft nu in ieder geval een pauze tijdens de zomerstop en ik ben ervan overtuigd dat hij de tweede helft van het seizoen sterk terugkomt."

Regerend wereldkampioen Lewis Hamilton heeft in drie weken tijd een achterstand van 32 WK-punten weten om te zetten in een voorsprong van acht WK-punten ten opzichte van Max Verstappen. Mike Elliot concludeert dat Hamilton een goede uitgangspositie heeft voor de tweede seizoenshelft. "Lewis drong echt aan op die twee stops, sommige inhaalacties die hij deed waren absoluut briljant. Dat kost veel energie van je in die echt hete omgeving," vertelt hij.

Sterk terugkomen

"Hij krijgt nu een pauze tijdens de zomerstop en ik weet zeker dat hij heel sterk terug zal komen in de tweede seizoenshelft."

Na een serie van vijf Grand Prix-overwinningen voor Red Bull, brak het noodlot toe in Silverstone, waar Verstappen na een duel met Hamilton op hoge snelheid van de baan vloog. In de eerste bocht van de Hungaroring verremde Bottas zich, waarna Verstappen en Perez werden geramd. De Nederlander kon nog wel vervolgen, maar zijn zwaar gehavende auto kwam niet eerder dan als tiende over de streep.

"Enthousiast en energiek"

Elliott stelt dat het hele Mercedes-team "enthousiast en energiek" is geworden tijdens de laatste twee races. Wel zegt hij dat het team zich daarbij beseft dat zij het geluk op vele fronten aan hun zijde hebben. Toch is er wel degelijk reden voor opgewektheid bij het Duits-Britse sterrenteam: tijdens de kwalificaties op Silverstone en de Hungaroring bleek de Mercedes beide keren het snelste over een snelle geklokte ronde.

Ook concludeert de technisch directeur van Mercedes dat het met de racesnelheid goed lijkt te zitten met de W12. "Ik denk dat wat voor mij echt bemoedigend is, het tempo is dat we in de laatste twee races hebben laten zien. De rest van het seizoen zal zeker zwaar worden, het wordt een echt gevecht. Ik denk dat het een van die klassieke F1-seizoenen gaat worden", zo besluit Mike Elliot.

The heat is on

Eind deze maand zijn de teams terug van vakantie. Dan gaat het gevecht tussen de titelrivalen verder op Spa-Francorchamps tijdens de Belgische Grand Prix.