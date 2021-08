Chaos startcrash na remfout Bottas zou geen invloed hebben op rijderskeuze Mercedes voor 2022

Toto Wolff beweert dat Valtteri Bottas’ remfout, waarna hij de McLaren van Lando Norris en beide Red Bull’s uit de eerste bocht ramde in Hongarije, geen invloed heeft op de rijderskeuze voor Mercedes in 2022. Deze zomerpauze zal Toto Wolff bepalen welke coureur volgend jaar de teamgenoot van Lewis Hamilton wordt.

Bottas remde te laat toen het veld richting de eerste bocht stormde. Mercedes-teambaas Toto Wolff noemde het een “kleine fout met grote consequenties en veel schade voor meerdere auto’s”. Later zei Wolff dat dat ene moment geen invloed heeft op zijn rijderskeuze voor 2022. Bottas gaf zijn fout ruiterlijk toe na afloop van de race. Wolff sprak na de Hongaarse Grand Prix van een "moeilijke dag" voor Bottas.

Toto Wolff: “Een moeilijke dag voor Valtteri. Hij had last van wielspin vanaf de start en daarna kwam hij klem te zitten richting de eerste bocht en miste zijn rempunt. Een kleine fout met grote consequenties en schade voor meerdere auto’s, en ik zeg sorry tegen McLaren en Red Bull. Als je op die manier verliest in een aanrijding als deze, is dat natuurlijk moeilijk te verstouwen.”

Besluit Bottas versus Russell hangt in de lucht

Omdat Wolff de komende weken een besluit zegt te zullen nemen over wie de teamgenoot wordt van Lewis Hamilton, is de timing van Bottas op zijn minst niet al te best. Toch kan Bottas wel wat opgelucht ademen nu Wolff ontkent dat deze remfout directe invloed heeft op zijn keuze. Wolff antwoordt vragen hierover in soortgelijke bewoordingen zoals hij deed vlak na de race, maar dit keer meldt Wolff erbij dat zijn keuze niet af zal hangen van dit ene moment.

"Remfout heeft geen enkele invloed op besluit"

Wolff vertelt tegen F1.com:: “Nee, die fout was ongelukkig en had grote gevolgen. Hij kwam in de sandwich door de twee auto’s voor hem, hij verloor daar al zijn neerwaartse druk en toen was het al te laat. Het zal geen enkele invloed hebben op het besluit.”

Gridstraf op Spa

Bottas krijgt wel een straf voor zijn remfout, tijdens de volgende Grand Prix in België wordt hij vijf plaatsen teruggezet op de startopstelling.

De grote afweging van Toto Wolff

Valtteri Bottas rijdt sinds 2017 voor Mercedes, maar dit jaar staat hij onder grote druk vanwege aanhoudende berichtgeving dat hij vroeg of laat wordt vervangen door Mecedes-talent George Russell, die dit jaar goed bezig is bij Williams. Toto Wolff zegt dat het besluit na de zomerpauze bekend gemaakt zal worden. Lewis Hamilton heeft meermaals een lans gebroken voor zijn huidige teamgenoot. Hij gaf aan geen reden te zien om een andere teamgenoot te willen dan Bottas.