Esteban Ocon: "Fernando Alonso is een legende"

Fernando Alonso is misschien wel de beste coureur ooit, en hij wordt vaak verkeerd begrepen. Dat stelt zijn teamgenoot Esteban Ocon na zijn overwinning die hij grotendeels te danken heeft aan zijn teamgenoot.

Alonso wist tijdens de Hongaarse Grand Prix de veel snellere Lewis Hamilton ronden lang achter zich te houden. Op die manier wist Alonso bijna zeker te voorkomen dat Hamilton de Grand Prix zou winnen.

Ondertussen reed Esteban Ocon vooraan, hij kwam uiteindelijk als eerste over de streep. Sebastian Vettel werd tweede maar zijn positie werd hem ontnomen nadat er te weinig brandstof in zijn benzinetank was over gebleven.

Fernandoi Alonso werd de grote held van de race, ook het stemmende thuispubliek kon Alonso's verdedigende werk ten opzichte van de veel snellere Hamilton wel waarderen. Uiteindelijk bleek Hamilton te snel en kwam hij voorbij aan de Alpine van Alonso, maar het was toen voor hem niet meer mogelijk om de race nog te winnen.

Zelfopoffering

Na de race zegt Esteban Ocon dat Alonso vaak verkeerd wordt begrepen in de wereld van de Formule 1. F1-legende Alain Prost noemde het defensieve rijgedrag van de 40-jarige Alonso in een spannend duel met Lewis Hamilton "een ongelooflijke daad van zelfopoffering".

"We moeten eerlijk zijn - we hadden allemaal onze kleine angsten toen we hem tekenden", gaf Prost toe aan Canal Plus.

Arrogantie en egoïsme niet terug te zien in Alonso's gedrag

Maar die angsten vervagen snel, met de 24-jarige Fransman Ocon die volhoudt dat hij niets van de beruchte geruchten over egoïsme en arrogantie in Alonso achter de schermen heeft gezien.

Geweldige coureur

Op de vraag waar die reputatie vandaan komt, zegt Ocon tegen RTL: "Ik weet het echt niet. Hij is een geweldige coureur - misschien wel de beste aller tijden. De manier waarop hij vecht - op 40-jarige leeftijd, na twee titels te hebben gewonnen - is ongelooflijk. Ik leer veel naast hem en het duwt het team vooruit", voegde de kersverse Grand Prix-winnnaar eraan toe.

"We geven dezelfde terugkoppeling en halen 105 procent uit wat de auto momenteel kan", vervolgt Ocon zijn relaas.

Negatieve verhalen over Alonso blijken onzin

Ocon geeft toe dat hij "veel negatieve dingen heeft gehoord" over Alonso voordat hij samenwerkte met de Spanjaard voor 2021 en daarna, maar hij zegt eigenlijk dat het delen van een garage met hem "een voorrecht" is.

Esteban Ocon vertelt: "Ik werk graag met hem samen. Ik denk dat we een geweldig duo vormen", zei hij.

"Er zijn geen spelletjes, geen egoïsme, geen leugens of alle dingen die ik over hem heb gehoord. Hij is gewoon een enorme racer. Punt."

Wat betreft de hulp van Alonso op weg naar de overwinning in Hongarije, geeft Ocon toe dat zijn teamgenoot "een grote rol speelde in de overwinning".

"Hij gaf ons ruimte om te ademen. Ik weet niet of Lewis in de buurt zou zijn gekomen of niet, maar Fernando nam het van de tafel. Hij vocht de hele race als een leeuw. Hij is een legende", stelt Ocon met een glimlach van oor tot oor na zijn eerste overwinning.