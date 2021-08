Autosport TV-gids: Rinus VeeKay terug van vakantie

Rinus VeeKay is terug van vakantie en komt dit weekend met zijn IndyCar-collega's weer in actie na een vier weken durende zomerpauze. Naast de IndyCar, vervolgt de DTM het kampioenschap op de legendarische baan van Zolder in België.



IndyCar: Big Machine Music City Grand Prix



Het kampioenschap wordt vervolgt op het spiksplinternieuwe stratenparcours in de stad Nashville (staat Tennessee). De baan kent 11 bochten en is 3.49 kilometer lang. Het is de eerste keer dat de IndyCar op dit circuit rijdt. De IndyCar bezocht Nashville voor het laatst in 2008. Toen werd er geracet op een ovalbaan. Die wedstrijd werd gewonnen door zesvoudig kampioen Scott Dixon.



De laatste race voor de zomerstop was de Honda Indy 200 at Mid-Ohio in juli. Op het hobbelige en plooierige circuit van Mid-Ohio Sports Car Course wist Josef Newgarden te zegevieren. De tweevoudig kampioen en zijn team Penske scoorden hierdoor ook gelijk de eerste de zege van 2021. Rinus 'VeeKay' van Kalmthout kende een lastige middag - was net teruggekomen van een schouderbeenblessure - en finishte als zestiende.

De vakantie kwam dan ook niet ongelegen voor VeeKay. De Ed Carpenter Racing-coureur heeft deze tijd benut om zich volledig te herstellen en op te laden voor de tweede helft van het seizoen.

Hieronder de lay-out van de baan in Nashville. Bron: racecingcircuits.info







Stand IndyCar-kampioenschap



1. Alex Palou - 384

2. Patricio O'Ward - 345

3. Scott Dixon - 328 / titelverdediger

4. Josef Newgarden - 315

5. Marcus Ericsson - 280



8. Rinus VeeKay - 257



Uitzendingen



Zaterdag 7 augustus

21:30 IndyCar – Streets of Nashville - Kwalificatie (Ziggo Sport)



Zondag 8 augustus

23:30 IndyCar – Streets of Nashville - Race (Ziggo Sport)



DTM: Circuit van Zolder



Het circuit van Zolder in België is een vaste prik op de DTM-kalender en is meegegroeid met de series. In 1984 werd hier de allereerste race verreden. De baan heeft het karakter van een 'old school' circuit; dnel, veeleisend.

Het DTM-kampioenschap huisvest bekende namen. Red Bull-testcoureur Alexander Albon is er één van. Op dit moment staat de Thai vijfde op ruime achterstand van de koploper Kelvin van der Linde. Liam Lawson, een bekende uit de Formule 2, staat tweede in de stand. Andere bekende namen zijn Timo Glock, voormalig F1-coureur en DTM-veteranen, zoals Lucas Auer, Nico Mueller en Mike Rockenfeller.



De DTM is aantrekkelijk door de vele legendarische automerken in het deelnemersveld met McLaren, Ferrari, Audi, Mercedes, Lamborghini en BMW in de gelederen. Deze fabrikanten leveren de bolides en materialen aan privateer-teams.

Elk weekend in de DTM bestaat uit twee races. De wedstrijd op zaterdag duurt 40 minuten, de race op zondag 60 minuten inclusief een verplichte pitstop. De puntentelling is hetzelfde als bij de Formule 1 (25-18-15-etc). Tijdens de kwalificatie zijn er voor de drie snelste rijders ook punten: 3-2-1.

Stand DTM-kampioenschap



1. Kelvin van der Linde - 69

2. Liam Lawson - 65

3. Philip Ellis - 48

4. Maximillian Gotz - 46

5. Alexander Albon - 31



Uitzendingen



Zaterdag 7 augustus

13:15 – 14:50 DTM – Circuit Zolder – Race 1 (Ziggo Sport, SAT 1)



Zondag 8 augustus

13:15 – 14:55 DTM – Circuit Zolder – Race 2 (Ziggo Sport, SAT 1)



Maar er is meer! De NASCAR vervolgt het kampioenschap op het permanente en zeer legendarische circuit van Watkins Glen. De Formule 1 heeft in de historie daar vaak gereden. De laatste winnaar daar was F1-wereldkampioen Alan Jones in 1980.