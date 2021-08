Nico Rosberg pleit voor promotie Pierre Gasly naar Red Bull Racing

Nico Rosberg pleit voor promotie voor Pierre Galsy. Hij snapt de reden waarom Gasly eerder werd teruggezet naar AlphaTauri, maar de Fransman zou gegroeid zijn als persoon en coureur en zou inmiddels een goede teamgenoot zijn voor Max Verstappen bij Red Bull Racing in 2022. Dat vertelt de Duitse eenmalige wereldkampioen in gesprek met Sky Sports F1.

Twee jaar geleden bezweek de Franse coureur onder de druk als teamgenoot van Max Verstappen. Toch denkt Rosberg dat Pierre grote stappen heeft gemaakt. “Als je kijkt hoe hij nu presteert, zouden ze hem in de Red Bull moeten zetten volgend jaar. Als je teamgenoot van Max Verstappen wordt, dan is dat de moeilijkste situatie waarin je kan zitten in de gehele Formule 1. Daarom worstelt Red Bull Racing met de rol van Gasly binnen AlphaTauri en Red Bull”, vertelt de Duitse voormalige teamgenoot van Lewis Hamilton die zelf met pensioen ging nadat hij de wereldtitel had gewonnen in de koningsklasse van de autosport.