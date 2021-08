Bemoeienis Susie Wolff: "Christian Horner moet niet zo emotioneel worden"

De gemoederen tussen Christian Horner en Toto Wolff waren altijd al gespannen maar lopen dit seizoen alsmaar op. Het heeft de vrouw van Toto Wolff, Susie, zich gemengd in de discussie en stelt dat Horner zich niet zo emotioneel moet opstellen.

Horner en Red Bull-adviseur Helmut Marko waren woedend na de Britse Grand Prix toen Lewis Hamilton contact maakte met Max Verstappen, hem van de baan duwde en in de bandenstapels crashte. Hun woede werd nog groter toen Hamilton, terwijl Verstappen voor verdere controle naar het ziekenhuis werd gebracht, naar de overwinning racete, waarbij zowel de coureur als Mercedes feestvierden in het bijzijn van zijn thuisfans.

De retoriek van Red Bull was zo groot dat Toto Wolff zei dat ze de 'persoonlijke aanvallen' moesten stoppen, terwijl Hamilton vond dat het team goed naar zichzelf moest kijken.

Susie mengt zich

Susie Wolff, teambaas in de Formule E, zegt dat ze de verhoogde emoties van Red Bull begrijpt maar dat Horner er boven moet staan, en de emoties niet de overhand moet geven.

In gesprek met Express Sport zegt de vrouw van Mercedes-teambaas Toto Wolff: "Het is altijd moeilijk om jezelf in andermans schoenen te plaatsen. Het is duidelijk dat Horner op dat moment erg overstuur was, maar als teambaas moet je natuurlijk soms de emotie eruit halen en duidelijk erboven kunnen staan."

“Ik denk dat je in die gevallen heel voorzichtig moet zijn en je emoties niet de overhand moet laten nemen. Ik denk dat als het uiteindelijk neerkwam op de visie van één persoon die op dat moment erg emotioneel was, en het duidelijk moeilijk was om Lewis de Britse Grand Prix te zien winnen."

“Een groot deel van zijn energie speelde mee en zijn wil om te willen proberen de race te winnen, maar uiteindelijk is het geweldig voor de sport, iedereen heeft het erover; een grote rivaliteit tussen de twee coureurs."

Bloed drinken

De twee teambazen zijn nooit echt vrienden van elkaar geweest. Professioneel gaan ze relatief goed met elkaar om, maar intern kunnen ze elkaars bloed wel drinken, al was het alleen al dat ze allebei een paar jaar geleden aasden op de positie van Bernie Ecclestone.