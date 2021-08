Ferrari: "Wij hebben de beste coureurs van de grid"

Carlos Sainz en Charles Leclerc vormen het beste coureursduo van de F1-grid. Dat zegt Ferrari-teambaas Mattia Binotto nadat zijn team afgelopen zondag de derde plaats in het constructeurkampioenschap heeft heroverd ten koste van McLaren.

Met twee coureurs die allebei het maximale uit de auto halen, een schril contrast met vorig jaar toen Sebastian Vettel zoveel moeite had, zegt teambaas Binotto dat het laat zien hoe belangrijk het is om twee coureurs te hebben die op het maximale van hun kunnen presteren

Hij vertelde het Spaanse dagblad AS: "Bij Ferrari hebben we het beste coureursduo op de grid. Carlos integreert heel goed en verbetert zichzelf elke race. Hij is een geweldige referentie voor Charles, hij drijft hem tot het uiterste."

"Ze voegen allebei rond 80 punten gescoord en dat laat zien hoe belangrijk het is om twee coureurs te hebben die beide meedoen voor de punten en die verzamelen voor het constructeurskampioenschap."

Binotto kijkt al naar de toekomst met zijn jonge line-up. Terwijl Leclerc een langetermijncontract heeft dat loopt tot eind 2024, tekende Sainz alleen een tweejarig contract voor 2021 en 2022. Binotto: "Deze twee zullen ons in de toekomst veel voldoening geven."