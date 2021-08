Ross Brawn: "Gevechten Alonso altijd hard, maar eerlijk"

Ross Brawn keek likkebaardend naar het langdurige en stevige gevecht dat Mercedes-kampioen Lewis Hamiton leverde om voorbij te komen aan de sterk verdedigende Alpine van Fernando Alonso tijdens de Hongaarse Grand Prix.

Tegen het einde van de race ziet Fernando Alonso in zijn spiegels een zwart gevaarte opduiken: het is de Mercedes W12 in handen van Lewis Hamilton. De twee coureurs waren in 2007 teamgenoten bij McLaren-Mercedes, sindsdien sturen de Spanjaard en de Brit elkaar geen kerstkaart.

Terwijl Esteban Ocon in de snelste Alpine op de eerste plaats onderweg lijkt naar zijn mogelijk eerste Formule 1 Grand Prix-overwining, beseft Alonso dat Hamilton die winst wel eens zou kunnen afpakken als hij snel door het veld naar voren kan oprukken.

Publiek komt uit hun stoeltjes

En dus maakt Alonso zich op voor een stevige partij verdedigen, ten opzichte van de in de basis veel snellere Mercedes W12. Ronde na ronde weet Lewis Hamilton er niet aan voorbij te komen. Alonso remt laat, maakt de auto zo breed als mogelijk en zorgt dat hij de juiste lijnen rijdt om ook genoeg snelheid te maken bij het uitkomen van de laatste bocht.

Het lukt de Spaanse racelegende om de duizenden fans op de tribunes uit hun stoeltjes te krijgen. De fans juichen hard bij elke geslaagde poging om een aanval van Hamilton af te slaan. Wereldwijd wordt de strijd ook in talloze huiskamers enthousiast ontvangen: de Spaanse Alpine-coureur levert een episch gevecht met Hamilton dat hem mateloos populair maakt bij velen. Alonso wordt door het stemmend publiek verkozen tot Driver of the Day.

Dat zou ook de keuze zijn geweest van Ross Brawn die bij de FIA aangesteld is als 'Managing Director Formule 1 bij de motorsportdivisie van de FIA. De voormalige teambaas van BrawnGP geniet volop als hij ziet hoe Lewis Hamilton ronde na ronde niet voorbij kan komen aan de zich breed houdende Alonso.

"Battle Royale"

De voormalige meesterstrateeg van Ferrari in de tijd van Michael Schumacher en Rubens Barrichello klasseert het gevecht als een "Battle Royale", zo schrijft hij in zijn uitgebreide column na afloop van de Hongaarse F1-race.

De fans die stemden om hun waardering voor Alonso duidelijk te maken hebben een goede smaak, meent Brawn.

"Ik ben blij dat Fernando 'Driver of the Day' is geworden, want ik wil hem ook mijn stem geven. Het was een geweldig optreden. Een van de Alpine-coureurs zou deze prijs krijgen en waarschijnlijk is de prijs van Esteban naar Alonso over gegaan vanwege dit gevecht."

Brawn looft de harde, maar eerlijke racestijl die Fernando Alonso op het Hongaarse asfalt demonstreerde.

Briljante strijd

"Je ziet dat als Fernando bij de F1 betrokken is in een gevecht dat hij ongelooflijk zwaar knokt, maar je weet altijd dat hij eerlijk zal zijn. Ik weet dat Lewis op een gegeven moment een beetje kreunde over de verdediging van Fernando, maar ik vond het geen probleem."

Brawn schrijft verder: "Fernando was stoer en eerlijk. Hij gaf altijd nét genoeg ruimte en dat is wat je moet doen. Het was een briljante strijd en hopelijk blijkt het een voorproefje van wat komen gaat in de tweede helft van het seizoen", zo looft Brawn de tweevoudig wereldkampioen Formule 1. Alonso keerde afgelopen winter terug op het hoogste niveau in de autosport na een afwezigheid van twee seizoenen.