Ralf Schumacher voorspelt sensatie: "Verstappen en Hamilton zullen elkaar opnieuw raken"

Ralf Schumacher - nooit te beroerd om zijn gezouten mening te uiten - denkt dat Max Verstappen en Lewis Hamilton elkaar dit jaar nog wel vaker zullen raken op de baan. De commentator van Sky Deutschland zegt tegen F1-insider dat het een kwestie van tijd is voordat de wereldtitelrivalen van Red Bull en Mercedes weer met elkaar in aanraking komen.

Niet laten afleiden

Ralf Schumacher wordt door de Duitse website geciteerd: "Je kunt zien hoe gespannen de situatie tussen Mercedes en Red Bull is. Ik begrijp de frustratie van Red Bull, want Max had gemakkelijk beide races kunnen winnen. Maar één ding is ook duidelijk: Bottas heeft een fout gemaakt, maar niet met opzet. Voor Red Bull is het nu belangrijk om zich te concentreren op hun sterke punten en je niet van koers te laten raken door de constante afleidingsmanoeuvres van Mercedes."

Drie weken geleden had Max Verstappen nog een riante voorsprong van 32 WK-punten ten opzichte van Lewis Hamilton. Met een flink uitgedunde voorsprong van nog slechts 8 WK-punten voorsprong op Hamilton arriveerde Verstappen in Hongarije. Bij vertrek uit Boedapest is het verschil tussen de twee nog precies 8 WK-punten, maar dan in het voordeel van Lewis Hamilton.

Ontknoping komt dichter bij, druk neemt toe

Maar Schumacher weet ook dat het gevecht tussen de twee zal feller worden naarmate de ontknoping van het titelgevecht dichterbij komt. Schumacher: "Daarom denk ik dat Verstappen en Hamilton opnieuw zullen botsen. Het is geweldig voor ons als toeschouwers, want we kunnen ons verheugen op mega spannende races."

Red Bull Racing wordt zwaar geraakt. Na de remfout van Bottas in Hongarije en het tikje van Hamilton op Verstappen op Silverstone zullen beide coureurs niet genoeg hebben aan het maximum toegestane aantal van drie motoren dat ongestraft mag worden ingezet gedurende een seizoen.

De krachtbronnen van de Red Bull-coureurs zijn rijp voor de schroothoop, als gevolg van aanrijdingen die werden veroorzaakt door Bottas en Hamilton. De Britse WK-leider loopt na de straf van Vettel nog eens twee punten extra uit in de tussenstand om het wereldkampioenschap Formule 1 in 2021.