Zandvoort en NS bereiden zich gewoon voor op F1 GP met vol bepakte tribunes: "Enorme operatie"

De gemeente Zandvoort en de evenementenorganisatie 'Zandvoort Beyond' zetten hun voorbereidingen voor de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix volop door. De race is begin september op het glooiende en vernieuwde circuit door de duinen. Tussen 3 en 5 september verwelkomt Zandvoort zo'n 105.000 bezoekers per dag.

Volle kracht vooruit

Toch kan het kabinet op 13 augustus besluiten nog met nieuwe coronaregels te komen.

"Niemand weet wat het wordt. We wachten af en ondertussen gaan we op volle kracht vooruit", aldus een woordvoerder van de gemeente die geciteerd wordt door het Algemeen Nederlands Persbureau ANP.

10.000 reizigers per uur

De NS zet 12 treinen per uur in, om 10.000 reizigers per uur van en naar het circuit te brengen. Er wordt nog gewerkt aan extra ruimte op perrons. De GP is niet alleen voor Max Verstappen, maar ook voor de NS een enorme uitdaging. Zij zijn al langer dan een jaar bezig om alles te plannen en tot in de puntjes te regelen, ook zet de vervoerder extra veel personeel in op de F1 Grand Prix. "Het is een enorme operatie", zegt een NS-woordvoerster eveneens tegen het persbureau.

Het kabinet besluit op 13 augustus hoe het verder gaat met de aangescherpte coronamaatregelen. Eerder al werden meerdaagse festivals geschrapt. Ook de NS kan daar niet op vooruit lopen en dus wordt er gewoon ingezet op 'volle bak' bezoekers.

"Het kabinet en de organisatie moeten eerst iets besluiten voordat wij onze planning eventueel gaan aanpassen."

De grand-prix-organisatie op Zandvoort benadrukt tot nu toe dat de race een sportevenement is en geen meerdaags muziekfestival en dat dus niet dezelfde regels gelden. Anderhalve meter afstand houden zal in de volle treinen niet lukken, waarschuwt de NS.