Russell test in Hongarije met Mercedes de 18inch banden voor 2022

George Russell zal in Hongarije een bandentest doen met de rubbers voor de bolides van volgend jaar. Dan rijdt de F1 niet langer op de 13 inch wielen, maar met dus het nieuwe formaat band.

De coureur zal op de Hungaroring het nieuwe formaat banden testen dat in het komende seizoen gebruikt gaat worden. De banden zijn komend seizoen aanzienlijk groter in doorsnee, namelijk 18 inch, tegen 13 inch dit seizoen.

Russell scoorde zondag voor het eerste WK-punten voor het team van Williams. Zijn teamgenoot Nicholas Latif - die minder hoog wordt ingeschat - wist echter meer punten voor het legendarische team te scoren tijdens de bijzonder verlopen race op de Hungaroring.

Pirelli maakte bekend dat Russell op de Hungaroring een bandentest zal doen, en dat is een test een Mercedes.

Valtteri Bottas is niet zeker van zijn stoeltje voor 2022 bij het team met de zilveren ster. Toto Wolff vertelde de afgelopen maanden dat hij snel een knoop door zal hakken over de teamgenoot naast Hamilton. Russell is Mercedes-talent en zegt dat hij er klaar voor is om in te stappen in de bolide van het topteam

Russell won vorig jaar niet toen hij inviel voor de afwezige Hamilton. Hij lag op koers, maar bij de pitstop liep het verkeerd. Hij viel uit met een lekke band.

Jaques Villeneuve denkt dat Lance Stoll wel de grootste kanshebber is om het stoeltje van Bottas te vullen in 2022. Toto Wolff zegt dat er na de zomerstop meer bekend wordt over de rijderskeuze voor volgend jaar.