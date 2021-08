Leclerc ziet Bottas als aanstichter en winnaar van potje bowlen

Charles Leclerc beschreef de mêlee in de eerste bocht van de Hongaarse Grand Prix als een leuk spelletje bowlen - maar het maakte hem begrijpelijkerwijs woedend. Valtteri Bottas was de aanstichter van de chaos op een natte Hungaroring toen hij de achterkant van Lando Norris aanduwde, waardoor beide direct de race moesten beëindigen en die van Sergio Perez idem dito vanwege dat hij erin meegetrokken werd en niet kon ontwijken.

Om dat incident te vermijden, dook Lance Stroll naar de binnenkant, maar kwam op het gras terecht, verloor de controle over zijn Aston Martin en botste tegen de Ferrari van Leclerc aan, die op zijn beurt Daniel Ricciardo liet spinnen, waardoor in de eerste ronde in totaal vijf auto's uit de race vielen.

Leclerc zei dat hij zich vooral op zichzelf wilde richten, wetende dat de omstandigheden moeilijk waren toen zijn kansen op een sterk resultaat in de laatste race voor de zomerstop buiten zijn schuld werden beëindigd.

Vakantie

Tegenover Sky Italië baalde de Monegask zichtbaar: "Het was een leuk potje bowlen. Op zo’n zondag voor de vakantie is het sh*t. Ik snap niet hoe dit kan gebeuren."

“Eerlijk gezegd stond Stroll vijf, zes posities achter mij. Ik probeerde in die eerste ronde zo voorzichtig mogelijk te zijn, omdat ik wist dat dit een kans voor ons was dit weekend. En hier sta ik dan, na één bocht ben ik terug in de pits."

"Ik moet ermee leven, maar het is een schande dat dit is gebeurd. Ik wil niet te snel oordelen, maar het leek duidelijk een grote fout van mij omdat ik Lance niet eens in mijn spiegels kon zien."