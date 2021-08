'Hamilton slaat gesprekken met TV-zenders over na duizeligheid'

Lewis Hamilton zou na de Grand Prix van Hongarije gesprekken met media als Sky Sports F1 hebben overgeslagen. De Brit zou last hebben gehad van duizeligheid en vermoeidheidsklachten.



Volgens verchillende media zou de Brit zijn onderzocht door een arts, inmiddels zou het weer beter met hem gaan. Hij wordt geciteerd en zou hebben gezegd tegen de geschreven pers: "Ik voel mij weer in orde, ik was ineens heel duizelig en zag wazig. Ik heb het hele jaar gevochten om gezond te blijven na wat vorig jaar is gebeurd, maar het is lastig."

Vorig jaar moest Hamilton een race missen vanwege een coronabesmetting.

Hamilton stond op het podium in Hongarije, en maakte een vermoeide indruk. Hij leunde bijvoorbeeld voorover en leunde met zijn handen op zijn knieën, en leek weinig energie te hebben om met de champagnefles te spuiten.

Ocon heeft even een gesprekje met Hamilton en lijkt zich op dat moment inderdaad zorgen te maken om de loom ogende Brit. Later lijkt Ocon opnieuw te vragen of Hamilton zich wel in orde voelt.

Hamilton bezocht na de podiumceremonie een arts en zou zich inmiddels dus weer beter voelen.