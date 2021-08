Verstappen: "Ik word er weer afgekegeld door een Mercedes"

Max Verstappen begon de Grand Prix van Hongarije als leider in het kampioenschap maar gaat de zomerstop in als tweede. Waar hij in Silverstone met een ruime voorsprong van meer dan 30 punten begon, kijkt hij nu naar een achterstand door de crash met Hamilton en de crash van Bottas die de Nederlander meenam.

De schade die Bottas vandaag veroorzaakte zorgde voor een moeilijke race voor de Nederlander. Red Bull meldde al op de boordradio dat er veel schade was en dus moest Verstappen hard vechten voor slechts één punt.

Bottas schuldig

Bij Sky Sports en Ziggo zei Verstappen: "Ja ik ben weer eruit gekegeld door een Mercedes. Dat is gewoon Bottas zijn schuld, daardoor word ik ook meegenomen. Het is enorm klote dat je twee races achter elkaar zoveel pech hebt."

"Dat is niet waar je op zit te wachten. Na die botsing miste ik de hele zijkant van mijn wagen, de vloer was helemaal kapot, de barge boards waren compleet verdwenen. Het was onmogelijk om de auto goed te besturen."

"Ik heb mijn best gedaan en alsnog hebben we een punt gescoord, maar dat is niet wat je wilt. Deze momenten zijn erg teleurstellend."